Виплати родинам загиблих воїнів — в Україні виникла правова колізія

Військовий. Фото: mipl.org.ua

В законодавстві України виникла правова колізія щодо повернення державних виплат родинами військовослужбовців, яких раніше помилково визнали загиблими або зниклими безвісти. У законодавстві говорять про "добровільне" повернення грошей державі.

Про це повідомила правозахисниця Людмила Денісова в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Правова колізія щодо повернення виплат родинам військових

За словами правозахисниці, родини отримували компенсації цілком законно — на підставі судових рішень та чинних на той момент норм. Водночас пізніше в законодавстві з'явилася норма про "добровільне" повернення таких коштів, яка наразі трактується державними органами по-різному.

Денісова наголосила, що частина установ допускає можливість примусового стягнення виплат, тоді як інші наполягають, що повернення можливе виключно за згодою родини. Через відсутність чіткого механізму та єдиної правової позиції виникають ризики фінансового тиску на сім'ї військових, які вже пережили тяжкі втрати й діяли виключно в межах закону.

"Ми запитали у Міністерства ветеранів і нам відповіли що родина добровільно може повернути (виплати — ред.), але якщо не повернула, то вже будуть стягувати. Коли запитали, як будуть стягувати, то заступник міністра відповів: "Це ж добровільно" Тобто плюралізм", — заявила Денісова.

Нагадаємо, родину військового Назара Далецького, якого помилково визнали загиблим, зобов'яжуть повернути державі 15 млн гривень.

Раніше ми розповідали, як родини зниклого без вісті воїна можуть отримати виплати від держави.