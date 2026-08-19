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Главная Мобилизация В Украине выявили более 450 фиктивных случаев мобилизации

В Украине выявили более 450 фиктивных случаев мобилизации

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 04:30
На западе Украины раскрыли фиктивную мобилизацию — что известно
Правоохранители в одном из ТЦК. Фото: gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили должностных лиц ТЦК, которые искусственно завышали показатели призыва. Речь идет о мобилизации в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса генерального прокурора Украины.

Что известно о фиктивной мобилизации в трёх областях Украины

"По данным следствия, должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки вносили в реестр "Оберіг" ложные сведения о якобы мобилизованных гражданах. Таким образом они искусственно завышали показатели выполнения мобилизационных задач. Всего задокументировано 446 фактов фиктивной мобилизации", — говорится в сообщении.

Согласно публикации, подозрения предъявлены двум бывшим начальникам районных ТЦК и СП в Черновицкой и Тернопольской областях, а также семерым участникам организованной группы в Закарпатье.

Как установили правоохранители, чиновники для внесения ложных данных использовали собственные квалифицированные электронные подписи и доступ к реестру «Оберег». Там появлялись сведения о мобилизации людей, которых фактически не призывали, или же тех, кто уже служил и не мог быть мобилизован повторно.

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Так, на Буковине 35-летний бывший начальник одного из районных ТЦК в период с января по март 2026 года внес в реестр "Оберіг" недостоверные сведения о якобы мобилизации 99 человек. В частности, он использовал вымышленные анкетные данные и информацию о военнослужащих, которые на тот момент уже проходили службу.

В Тернопольской области 39-летний бывший начальник районного ТЦК и СП, по версии правоохранителей, в марте 2026 года аналогичным образом внес в реестр данные о 18 людях как о якобы мобилизованных. Среди них были действующие военнослужащие, а также военный, который к тому времени уже скончался, и боец, длительное время находящийся в российском плену.

Однако не самую масштабную схему правоохранители раскрыли в Закарпатье. Там 36-летний на тот момент заместитель начальника одного из районных ТЦК и СП создал группу, в состав которой привлек временного исполняющего обязанности начальника центра, исполняющего обязанности его заместителя и операторов одного из отделений.

"Участники группы вносили в реестр ложные данные о лицах, которые уже были мобилизованы, оформляли им якобы повторное прохождение военно-врачебной комиссии и новый призыв. Организатор, по данным следствия, координировал действия других участников и распределял роли", — говорится в сообщении.

В результате таким образом было оформлено 329 фиктивных мобилизаций.

Действия подозреваемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В отношении большинства подозреваемых уже избраны меры пресечения.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе правоохранители разоблачили две группы оповещения ТЦК, которые во время мобилизационных мероприятий незаконно задерживали людей, избивали их и силой доставляли в территориальные центры. В эти группы входили десять военных.

Также мы писали, что одно из решений суда показывает, что мобилизацию не отменяют даже в случае нарушений со стороны ТЦК.

Украина мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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