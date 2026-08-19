Фіктивну мобілізацію розкрили на заході України - що відомо

Правоохоронці в одному з ТЦК. Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці викрили посадовців ТЦК, які штучно завищували показними призову. Мова йде про мобілізацію у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу генерального прокурора України.

Що відомо про фіктивну мобілізацію у трьох областях України

"За даними слідства, посадовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вносили до реєстру "Оберіг" неправдиві відомості про нібито мобілізованих громадян. У такий спосіб вони штучно завищували показники виконання мобілізаційних завдань. Загалом задокументовано 446 фактів фіктивної мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Згідно публікації, підозри повідомлено двом колишнім начальникам районних ТЦК та СП у Чернівецькій і Тернопільській областях, а також сімом учасникам організованої групи на Закарпатті.

Як встановили правоохоронці, посадовці для внесення неправдивих даних використовували власні кваліфіковані електронні підписи та доступ до реєстру "Оберіг". Там з'являлися відомості про мобілізацію людей, яких фактично не призивали, або ж тих, хто вже служив і не міг бути мобілізований знову.

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Так, на Буковині 35-річний колишній начальник одного з районних ТЦК, у період із січня до березня 2026 року вніс до реєстру "Оберіг" недостовірні відомості про нібито мобілізацію 99 осіб. Зокрема, він використовував вигадані анкетні дані та інформацію про військовослужбовців, які на той момент уже проходили службу.

На Тернопільщині 39-річний ексначальник районного ТЦК та СП, за версією правоохоронців, у березні 2026 року аналогічним способом записав до реєстру дані про 18 людей як нібито мобілізованих. Серед них були чинні військовослужбовці, а також військовий, який на той час уже помер, і боєць, що тривалий час перебуває у російському полоні.

Проте не наймасштабнішу схему правоохоронці викрили на Закарпатті. Там 36-річний на той момент заступник начальника одного з районних ТЦК та СП створив групу, до складу якої залучив тимчасового виконувача обов’язків начальника центру, виконувача обов’язків його заступника та операторів одного з відділень.

"Учасники групи вносили до реєстру неправдиві дані про осіб, які вже були мобілізовані, оформлювали їм нібито повторне проходження військово-лікарської комісії та новий призов. Організатор, за даними слідства, координував дії інших учасників і розподіляв ролі", — йдеться у повідомленні.

У результаті таким способом було оформлено 329 фіктивних мобілізацій.

Дії підозрюваних кваліфікували за низькою статей Кримінального кодексу України. Щодо більшості підозрюваних вже обрано запобіжні заходи.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі правоохоронці викрили дві групи оповіщення ТЦК, які під час мобілізаційних заходів незаконно затримували людей, били їх та силоміць доставляли до територіальних центрів. До цих груп входили десять військових.

Також ми писали, що одне з рішень суду показує, що мобілізацію не скасовують навіть у разі порушень з боку ТЦК.