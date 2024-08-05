Мобилизация в Украине — как бегство от армии бьет по бизнесу

Работник компании. Иллюстративное фото: ocean-shipyard.com

С начала полномасштабной войны украинские предприятия и компании в среднем потеряли около 10-20% рабочей силы из-за мобилизации или эмиграции. Новое наступление окупантов в этом году заставляет еще больше людей переехать.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха в интервью Financial Times .

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Наталуха рассказал, что все больше украинских предприятий будут закрываться из-за нехватки людей и ресурсов. Это окажет негативное влияние на экономику и уже к концу сентября ситуация может достичь критической точки.

Он подчеркнул, что можно мобилизовать 1 миллион человек, но если нет ресурсов, чтобы их вооружить, то в этом нет смысла. По его словам, армия будет беззащитной, если рухнет экономика.

В то же время чиновник обратил внимание на преимущества экономического бронирования.

"Принятие законопроекта об экономическом бронировании позволит сохранить на местах 895 тысяч человек и принесет военным около 200 миллионов гривен. Эти деньги не зависят от того, в каком настроении проснется Виктор Орбан или кто станет следующим президентом США", — резюмировал Наталуха.

Он добавил, что такое предложение вызывает очень много споров и критики, ведь на фронте сейчас не хватает солдат. В то же время система призыва, основанная на финансах, выглядит несправедливой.

"Около 800 тысяч мужчин ушли в "подполье", чтобы избежать армии, сменив адрес и устроившись на работу за наличные деньги. Это приводит к тому, что сотрудники ТЦК чаще стали нацеливаться на компании, в которых работники физически присутствуют", — пояснил глава парламентского комитета по экономическим вопросам.