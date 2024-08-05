Мобілізація в Україні — як втеча від армії б'є по бізнесу

Працівник підприємства. Ілюстративне фото: ocean-shipyard.com

З початку повномасштабної війни українські підприємства та компанії в середньому втратили близько 10-20% робочої сили через мобілізацію або еміграцію. Новий наступ окупантів цього року змушує ще більше людей переїхати.

Про це повідомив голова парламентського комітету з економічних питань Дмитро Наталуха в інтерв'ю Financial Times.

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Наталуха розповів, що все більше українських підприємств закриватимуться через брак людей та ресурсів. Це негативно вплине на економіку і вже до кінця вересня ситуація може досягти критичної точки.

Він наголосив, що можна мобілізувати 1 мільйон людей, але якщо немає ресурсів, щоб їх озброїти, то в цьому немає сенсу. За його словами, армія буде беззахисною, якщо впаде економіка.

Водночас посадовець звернув увагу на переваги економічного бронювання.

"Ухвалення законопроєкту про економічне бронювання дасть змогу зберегти на місцях 895 тисяч осіб і принесе військовим близько 200 мільйонів гривень. Ці гроші не залежать від того, в якому настрої прокинеться Віктор Орбан або хто стане наступним президентом США", — резюмував Наталуха.

Він додав, що така пропозиція викликає дуже багато суперечок та критики, адже наразі на фронті не вистачає солдатів. Водночас система призову, заснована на фінансах, виглядає як несправедлива.

"Близько 800 тисяч чоловіків пішли в "підпілля", щоб уникнути армії, змінивши адресу і влаштувавшись на роботу за готівку. Це призводить до того, що співробітники ТЦК частіше стали націлюватися на компанії, в яких працівники фізично присутні", — пояснив голова парламентського комітету з економічних питань.