В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Военные и полиция вручают повестки. Фото: УП

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. В связи с этим была разработана новая процедура вручения повесток.

В материале ТСН юристы объяснили его особенности.

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Существующие типы повесток

Основанием для мобилизации является получение повестки. В декабре 2023 г. этот процесс не изменится. Военнообязанные будут так же получать три типа повесток:

для уточнения учетных данных;

для прохождения военно-врачебной комиссии. Эта повестка подписана начальником ТЦК и СП и требует медицинского осмотра. К такой повестке прилагается специальная карта исследования и медицинского обследования, в которую будет внесен вывод ВЛК о пригодности к военной службе, непригодности или ограниченной пригодности.

мобилизационное предписание. Оно кажется военнообязанным уже после того, как медкомиссия признала его пригодным для военной службы.

До 1 декабря 2023 г. все работодатели в Украине в соответствии с правилами военного учета, утвержденными постановлением Кабинета министров №1487, должны подать списки призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП. Это делается для уточнения данных и сверки списков.

Также школы, университеты и другие учебные заведения каждый год до 1 декабря должны передавать списки соискателей образования — юношей, которым исполняется 17 лет в ТЦК и СП).

Процедура вручения повестки – что изменилось

"Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений", — рассказала представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея.

На практике законодательством не установлено конкретное место для вручения повестки, поэтому фактически это может произойти в любом месте, например в парке, на блокпосте или в другом общественном месте, или по месту жительства.

На сегодняшний день юристы дискутируют о заполнении повестки "на колене". По их словам, юридическая практика свидетельствует о различных подходах судов и их решениях относительно правомерности такого вручения повесток, поэтому каждый случай в суде уникален.

Напомним, в Украине продолжаются обсуждения по периоду службы военнослужащих, несущих обязательную военную службу. Народный депутат Михаил Цымбалюк говорит, что сегодня идет дискуссия о том, какой срок должен быть установлен для мобилизации — 16 месяцев, 24 месяца или 36 месяцев службы.