В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

Військові та поліція вручають повістки. Фото: УП

В Україні подовжили військовий стан та загальну мобілізацію. У зв'язку з цим була розроблена нова процедура вручення повісток.

У матеріалі ТСН юристи пояснили її особливості.

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Які існують типи повісток

Підставою для мобілізації є отримання повістки. В грудні 2023 року цей процес не зміниться. Військовозобов’язані так само отримуватимуть три типи повісток:

для уточнення облікових даних;

для проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка підписана начальником ТЦК та СП і вимагає пройти медичний огляд. До такої повістки додається спеціальна картка дослідження та медичного обстеження, в яку буде внесено висновок ВЛК щодо придатності до військової служби, непридатності або обмеженої придатності

мобілізаційне розпорядження. Воно видається військовозобов'язаному вже після того, як медкомісія визнала його придатним для військової служби.

До 1 грудня 2023 року всі роботодавці в Україні відповідно до правил військового обліку, затверджених постановою Кабінету міністрів №1487, мають подати списки призовників, військовозобов’язаних і резервістів до ТЦК та СП. Це робиться для уточнення даних і звіряння списків.

Також школи, університети та інші заклади освіти щороку до 1 грудня мають передавати списки здобувачів освіти — юнаків, яким виповнюється 17 років до ТЦК та СП).

Процедура вручення повістки — що змінилося

"Повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти", — розповіла речниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

На практиці законодавством не встановлено конкретне місце для вручення повістки, тому фактично це може відбутися в будь-якому місці, як-от у парку, на блокпості чи в іншому громадському місці, або за місцем проживання.

На сьогоднішній день юристи дискутують щодо заповнення повістки "на коліні". За їхніми словами, юридична практика свідчить про різні підходи судів та їх рішень щодо правомірності такого вручення повісток, тому кожен випадок в суді є унікальним.

Нагадаємо, в Україні тривають обговорення щодо періоду служби військовослужбовців, які несуть обов'язкову військову службу. Народний депутат Михайло Цимбалюк каже, що на сьогодні триває дискусія про те, який термін має бути встановлений для мобілізації — 16 місяців, 24 місяці чи 36 місяців служби.