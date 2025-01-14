В Белом доме заявили, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Джейк Салливан. Фото: Reuters

Мобилизационный возраст в Украине придется снизить. В таком случае гражданами, которые подлежат воинскому призыву, будут юноши в возрасте не от 25 лет, а от 18 лет.

Об этом в интервью Bloomberg в понедельник, 13 января, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Представитель Белого дома отметил, что снижение мобилизационного возраста является суверенным решением, которое предстоит принять Украине.

"Живая сила — предмет острого беспокойства, и Украине нужно определиться с этим, несмотря на то, что мы выполняем свою часть работы по предоставлению им необходимых боеприпасов", — подчеркнул Джеймс Салливан.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить. По его мнению, таким образом удастся привлечь в армию большее количество мужчин.

Также мы сообщали, что военный эксперт Александр Коваленко считает снижение мобилизационного возраста в Украине до 18 лет неуместным. Он заявил, что ситуацию на фронте это не улучшит, а вот к демографической катастрофе в стране привести может.