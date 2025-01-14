У Білому домі заявили, що Україні доведеться знизити мобілізаційний вік до 18 років

Джейк Салліван. Фото: Reuters

Мобілізаційний вік в Україні доведеться знизити. У такому разу громадянами, які підлягають військовому призову, будуть юнаки віком не від 25 років, а від 18 років.

Про це в інтерв'ю Bloomberg у понеділок, 13 січня, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

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Представник Білого дому зазначив, що зниження мобілізаційного віку є суверенним рішенням, яке належить ухвалити Україні.

"Жива сила — предмет гострого занепокоєння, і Україні потрібно визначитися з цим, незважаючи на те, що ми виконуємо свою частину роботи з надання їм необхідних боєприпасів", — наголосив Джеймс Салліван.

Нагадаємо, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити. На його думку, таким чином вдасться залучити до війська більшу кількість чоловіків.

Також ми повідомляли, що військовий експерт Олександр Коваленко вважає зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років недоречним. Він заявив, що ситуацію на фронті це не покращить, а от до демографічної катастрофи у країні призвести може.