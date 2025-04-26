В Украине могут расширить категорию преподавателей, которые будут иметь отсрочку от мобилизации

Оформление отсрочки. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Министерство образования и науки Украины инициировало расширение права на отсрочку от мобилизации для педагогических работников. В частности, речь идет о преподавателях внешкольного образования государственной и коммунальной форм собственности, однако все равно касается не всех.

Об этом на странице в Facebook сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Расширение отсрочек для педагогов

"Предложение касается не всех, а только тех преподавателей кружков, которые работают с детьми по приоритетным направлениям: научно-техническим, исследовательско-экспериментальным, военно-патриотическим, эколого-натуралистическим", — говорится в сообщении.

Министр отметил, что внешкольное образование по этим направлениям играет важную роль в формировании навыков, важных для развития технологического, научного и экономического потенциала Украины. Кроме того, помогает раскрывать у детей интерес к естественным дисциплинам и закладывает основу для выбора технических профессий в будущем.

"Привлечение молодежи к STEM-образованию, научной и инженерной деятельности, а также воспитание гражданской позиции — это стратегическая задача государства, которая требует поддержки профессионального кадрового потенциала в сфере внешкольного образования. Поддержка естественного и технологического образования - ключ к экономическому развитию после победы", — пишет чиновник.

Как сообщил Оксен Лисовой, предложение МОН было одобрено на заседании правительства. Следующий этап — это рассмотрение Верховной Радой.

"Замечу, что речь идет только о тех педагогах, которые работают по основному месту работы по состоянию на 1 января 2025 года и продолжают занимать эту должность. Это четкое ограничение, чтобы предотвратить возможные злоупотребления", — резюмировал министр.

Напомним, что в Украине отчислили уже около трех тысяч аспирантов из высших учебных заведений. Кроме того, в июне будет новая волна отчислений после проверок.

Ранее в МОН сообщали, что в Украине в пять раз стало больше аспирантов, и большинство из них мужчины, которые хотят отсрочку от мобилизации.