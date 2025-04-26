В Україні можуть розширити категорію викладачів, які матимуть відстрочку від мобілізації

Оформлення відстрочки. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Міністерство освіти та науки України ініціювало розширення права на відстрочку від мобілізації для педагогічних працівників. Зокрема, мова йде про викладачів позашкільної освіти державної та комунальної форм власності, однак всеодно стосується не всіх.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Розширення відстрочок для педагогів

"Пропозиція стосується не всіх, а лише тих викладачів гуртків, які працюють із дітьми за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним", — йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що позашкільна освіта за цими напрямами відіграє важливу роль у формуванні навичок, важливих для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України. Крім того, допомогає розкривати в дітей інтерес до природничих дисциплін та закладає основу для вибору технічних професій у майбутньому.

"Залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції — це стратегічне завдання держави, яке потребує підтримки професійного кадрового потенціалу у сфері позашкілля. Підтримка природничої та технологічної освіти — ключ до економічного розвитку після перемоги", — пише посадовець.

Як поінформував Оксен Лісовий, пропозицію МОН було схвалено на засіданні уряду. Наступний етап — це розгляд Верховною Радою.

"Зауважу, що йдеться лише про тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують обіймати цю посаду. Це чітке обмеження, щоб запобігти можливим зловживанням", — резюмував міністр.

Нагадаємо, що в Україні відрахували вже близько трьох тисяч аспірантів з вищих навчальних закладів. Крім того, в червні буде нова хвиля відрахувань після перевірок.

Раніше у МОН повідомляли, що в Україні вп'ятеро стало більше аспірантів, і більшість з них чоловіки, які хочуть відстрочку від мобілізації.