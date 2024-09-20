Мобилизация в Украине — выпустили директиву о запрете призыва до 25 лет

Представители ТЦК вручают повестку. Иллюстративное фото: Армия Inform

Украинские власти выпустили директиву, запрещающую мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет. В будущем, вероятно, возможно рассмотрение такого вопроса в отношении граждан такого возраста, которые уже проходят службу.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в пятницу, 20 сентября.

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Мобилизация мужчин до 25 лет

"Да, ну дожали! Все ограниченно пригодны, кого прямо сейчас пытаются мобилизовать и вы до 25 лет — хорошие новости", — сказал Гончаренко.

По его словам, есть директива, запрещающая призыв до 25 лет. Соответствующий документ принадлежит командованию Сухопутных войск, ведь ТЦК входят в их состав.

"Сам текст публиковать нельзя. Он под грифом. Но данные есть. Продолжаем борьбу за тех, кого уже мобилизовали. Дожмем демобилизацию", — подчеркнул нардеп.