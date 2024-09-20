Мобілізація в Україні — випустили директиву про заборону призову до 25 років

Представники ТЦК вручають повістку. Ілюстративне фото: Армія Inform

Українська влада випустила директиву, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років. У майбутньому, ймовірно, можливий розгляд такого питання щодо громадян такого віку, які вже проходять службу.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у п'ятницю, 20 вересня.

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Мобілізація чоловіків до 25 років

"Так, ну дотисли! Всі обмежено придатні, кого прям зараз намагаються мобілізувати і ви до 25 років — гарні новини", — сказав Гончаренко.

За його словами, є директива, яка забороняє призов до 25 років. Відповідний документ належить командуванню Сухопутних військ, адже ТЦК входять до їхнього складу.

"Сам текст публікувати не можна. Він під грифом. Але дані є. Продовжуємо боротьбу за тих, кого вже мобілізували. Дотиснемо демобілізацію", — наголосив нардеп.