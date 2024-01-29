Вакансии в ВСУ — как отзываются на них украинцы

В Украине еженедельно увеличивается количество желающих присоединиться к ВСУ
Уполномоченный представитель Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что на вакансии в ВСУ отреагировали более 50 тысяч человек. Представитель Министерства также отметил, что произошло это только за два месяца.
Об этом Алексей Бежевец рассказал во время интервью "АрмияInform".
Более 50 тысяч отзывов на вакансии в ВСУ
Представитель Министерства обороны Украины отмечает, что инициатива, созданная в конце прошлого года вместе с платформами по поиску работы, сейчас активно развивается. Он отмечает, что на сегодняшний день уже более 50 тысяч человек откликнулись на вакансии, и это количество еженедельно увеличивается.
"Мы видим сейчас, что инициатива, которая началась с середины ноября прошлого года по сотрудничеству с этими онлайн-платформами, очень активно развивается. По количеству присоединившихся воинских частей сейчас это уже более полутысячи подразделений. И это только за два последних месяца. И уже более 50 тысяч отзывов на размещенные вакансии. Еженедельно количество увеличивается", — заявил Алексей Бежевец.
По его словам, это указывает на то, что люди уже начали доверять тем, кто занимается этими вопросами. Однако, Бежевец отметил, что эти онлайн-платформы работают только как доски объявлений, ведь военные там просто размещают свободные вакансии.
Несколько тысяч военных подразделений в силах обороны
Уполномоченный представитель Минобороны утверждает, что сегодня есть несколько тысяч офицеров, которые подбирают нужных людей.
"Сейчас мы имеем военные подразделения в Силах обороны, их несколько тысяч. Они для себя рекрутируют людей. Соответственно, у нас есть несколько тысяч, условно, работодателей, несколько тысяч уполномоченных офицеров, кадровых служб, учитывая свое понимание, опыт, манеру общения и т.д., собственно, подбирают людей. Поэтому у нас есть потенциально несколько тысяч подходов к этому процессу", — также добавил Алексей Бежевец.
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