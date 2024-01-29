Вакансии в ВСУ — как отзываются на них украинцы

Очередь из мужчин возле военкомата. Фото: 24 Канал

Уполномоченный представитель Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что на вакансии в ВСУ отреагировали более 50 тысяч человек. Представитель Министерства также отметил, что произошло это только за два месяца.

Об этом Алексей Бежевец рассказал во время интервью "АрмияInform".

Читайте также:

Более 50 тысяч отзывов на вакансии в ВСУ

Представитель Министерства обороны Украины отмечает, что инициатива, созданная в конце прошлого года вместе с платформами по поиску работы, сейчас активно развивается. Он отмечает, что на сегодняшний день уже более 50 тысяч человек откликнулись на вакансии, и это количество еженедельно увеличивается.

"Мы видим сейчас, что инициатива, которая началась с середины ноября прошлого года по сотрудничеству с этими онлайн-платформами, очень активно развивается. По количеству присоединившихся воинских частей сейчас это уже более полутысячи подразделений. И это только за два последних месяца. И уже более 50 тысяч отзывов на размещенные вакансии. Еженедельно количество увеличивается", — заявил Алексей Бежевец.

Уполномоченный представитель Минобороны Украины Алексей Бежевец на интервью. Фото: АрмияInform

По его словам, это указывает на то, что люди уже начали доверять тем, кто занимается этими вопросами. Однако, Бежевец отметил, что эти онлайн-платформы работают только как доски объявлений, ведь военные там просто размещают свободные вакансии.

Несколько тысяч военных подразделений в силах обороны

Уполномоченный представитель Минобороны утверждает, что сегодня есть несколько тысяч офицеров, которые подбирают нужных людей.

"Сейчас мы имеем военные подразделения в Силах обороны, их несколько тысяч. Они для себя рекрутируют людей. Соответственно, у нас есть несколько тысяч, условно, работодателей, несколько тысяч уполномоченных офицеров, кадровых служб, учитывая свое понимание, опыт, манеру общения и т.д., собственно, подбирают людей. Поэтому у нас есть потенциально несколько тысяч подходов к этому процессу", — также добавил Алексей Бежевец.

Напомним, мы писали о том, какие вакансии в составе ВСУ чаще всего выбирают украинцы.

Ранее мы рассказывали о том, на какие должности в ВСУ чаще всего ищут людей в январе 2024 года.

Также мы сообщали, какие должности в ВСУ предлагают сегодня украинским женщинам.