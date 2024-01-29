Вакансії в ЗСУ — як відгукуються на них українці

Черга з чоловіків біля військкомату. Фото: 24 Канал

Уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що на вакансії в ЗСУ відреагувало понад 50 тисяч людей. Представник Міністерства також зазначив, що сталося це лише за два місяці.

Про це Олексій Бежевець розповів під час інтерв’ю "АрміяInform".

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Більше 50 тисяч відгуків на вакансії в ЗСУ

Представник Міністерства оборони України зазначає, що ініціатива, яка була створена наприкінці минулого року разом з платформами з пошуку роботи, зараз активно розвивається. Він зазначає, що на сьогодні вже понад 50 тисяч людей відгукнулися на вакансії, та ця кількість щотижня збільшується.

"Ми бачимо зараз, що ініціатива, яка почалася з середини листопада минулого року щодо співпраці із цими онлайн-платформами, дуже активно розвивається. За кількістю військових частин, які долучились, нині це вже більш ніж пів тисячі підрозділів. І це тільки за два останні місяці. І вже більш ніж 50 тисяч відгуків на розміщені вакансії. Щотижня кількість збільшується", — заявив Олексій Бежевець.

Уповноважений представник Міноборони України Олексій Бежевець на інтерв'ю. Фото: АрміяInform

За його словами, це вказує на те, що люди вже почали довіряти тим, хто займається цими питаннями. Проте, Бежевець зазначив, що ці онлайн-платформи працюють лише як дошки оголошень, адже військові там просто розміщують вільні вакансії.

Декілька тисяч військових підрозділів у Силах оборони

Уповноважений представник Міноборони стверджує, що сьогодні є декілька тисяч офіцерів, які підбирають потрібних людей.

"Нині ми маємо військові підрозділи в Силах оборони, їх декілька тисяч. Вони для себе рекрутують людей. Відповідно ми маємо декілька тисяч, умовно, працедавців, кілька тисяч уповноважених офіцерів, кадрових служб, які з огляду на своє розуміння, досвід, манеру спілкування тощо, власне, підбирають людей. Тож ми маємо потенційно декілька тисяч підходів до цього процесу", — також додав Олексій Бежевець.

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