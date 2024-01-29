Вакансії в ЗСУ — як відгукуються на них українці

В Україні щотижня збільшується кількість охочих приєднатися до ЗСУ
Уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що на вакансії в ЗСУ відреагувало понад 50 тисяч людей. Представник Міністерства також зазначив, що сталося це лише за два місяці.
Про це Олексій Бежевець розповів під час інтерв’ю "АрміяInform".
Більше 50 тисяч відгуків на вакансії в ЗСУ
Представник Міністерства оборони України зазначає, що ініціатива, яка була створена наприкінці минулого року разом з платформами з пошуку роботи, зараз активно розвивається. Він зазначає, що на сьогодні вже понад 50 тисяч людей відгукнулися на вакансії, та ця кількість щотижня збільшується.
"Ми бачимо зараз, що ініціатива, яка почалася з середини листопада минулого року щодо співпраці із цими онлайн-платформами, дуже активно розвивається. За кількістю військових частин, які долучились, нині це вже більш ніж пів тисячі підрозділів. І це тільки за два останні місяці. І вже більш ніж 50 тисяч відгуків на розміщені вакансії. Щотижня кількість збільшується", — заявив Олексій Бежевець.
За його словами, це вказує на те, що люди вже почали довіряти тим, хто займається цими питаннями. Проте, Бежевець зазначив, що ці онлайн-платформи працюють лише як дошки оголошень, адже військові там просто розміщують вільні вакансії.
Декілька тисяч військових підрозділів у Силах оборони
Уповноважений представник Міноборони стверджує, що сьогодні є декілька тисяч офіцерів, які підбирають потрібних людей.
"Нині ми маємо військові підрозділи в Силах оборони, їх декілька тисяч. Вони для себе рекрутують людей. Відповідно ми маємо декілька тисяч, умовно, працедавців, кілька тисяч уповноважених офіцерів, кадрових служб, які з огляду на своє розуміння, досвід, манеру спілкування тощо, власне, підбирають людей. Тож ми маємо потенційно декілька тисяч підходів до цього процесу", — також додав Олексій Бежевець.
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