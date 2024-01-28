В Украине опровергли российский фейк об убийстве сотрудника ТЦК

Сотрудник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: novynarnia.com

Центр стратегических коммуникаций и безопасности опроверг очередной российский фейк. Враг распространял информацию о том, что в Харькове мужчина убил сотрудника ТЦК за то, что отправил его сына на фронт без медосмотра.

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил в своем Telegram-канале.

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Россияне снова распространяют фейки

Граждане РФ выдумали, что парня, который страдал астмой, задержали в Харькове на глазах у отца и отправили на войну без медицинского осмотра и заключения ВВК. Россияне заявляли, что отец мобилизованного якобы расправился с сотрудником ТЦК, а затем бросил тело на железнодорожные пути, чтобы имитировать самоубийство.

"Распространяемая фейкоробами "новость" полностью искажена и имеет совершенно другие содержание и форму — на самом деле имел место конфликт между двумя гражданскими в селе Дубовка Харьковского района после употребления алкоголя", — говорится в сообщении.

Тогда между 70-летним подозреваемым и его 57-летним товарищем возник конфликт на бытовой почве, который не закончился словами. Злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов в шею потерпевшему, который погиб на месте.

В Харьковской областной прокуратуре установили, что фигурант повез тело убитого к железнодорожной станции и сбросил труп на рельсы. Злоумышленник пытался имитировать самоубийство. Однако тело обнаружили железнодорожники и сообщили в правоохранительные органы.

"Итак, нет никаких официальных подтверждений, что погибший был военнослужащим, работником ТЦК и СП или вообще имел хоть какое-то отношение к Силам обороны Украины", — говорится в сообщении.

Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: скриншот

Напомним, российские пропагандисты распространяют в сети очередной фейк об Украине. Они использовали цитату народного депутата Владимира Вятровича и растиражировали ее в контексте того, что якобы украинские дипломаты обязаны распространять бандеровскую версию истории Украины в странах глобального Юга, Африки и Латинской Америки.

Также мы писали, что Россия распространяет дезинформацию о том, что Румыния якобы готовится к захвату украинских территорий, поэтому прокладывает новую автомагистраль к границе с Украиной. Речь идет об аннексии якобы двух западных областей.