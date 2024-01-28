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В Україні спростували російський фейк про вбивство співробітника ТЦК

28 січня 2024 10:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні спростували російський фейк про вбивство співробітника ТЦК
Співробітник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: novynarnia.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував черговий російський фейк. Ворог поширював інформацію про те, що у Харкові чоловік вбив співробітника ТЦК за те, що він відправив його сина на фронт без медогляду.

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Росіяни знову поширюють фейки

Громадяни РФ видумали, що молодика, який страждав на астму, затримали у Харкові на очах у батька і відправили на війну без медичного огляду та висновку ВЛК. Росіяни заявляли, що батько мобілізованого нібито поквитався зі співробітником ТЦК, а потім кинув тіло на залізничні колії, щоб імітувати самогубство.

"Поширювана фейкоробами "новина" повністю перекручена і має геть інші зміст та форму — насправді мав місце конфлікт між двома цивільними у селі Дубівка Харківського району після вживання алкоголю", — йдеться у повідомленні.

Тоді між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті, який не закінчився словами. Зловмисник схопив ніж та завдав декілька ударів у шию потерпілому, який загинув на місці.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що фігурант повіз тіло вбитого до залізничної станції та скинув труп на колію. Зловмисник намагався імітувати самогубство. Однак тіло виявили залізничники і повідомили правоохоронні органи.

"Отже, немає жодних офіційних підтверджень, що загиблий був військовослужбовцем, працівником ТЦК та СП або взагалі мав хоч якесь відношення до Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють у мережі черговий фейк про Україну. Вони використали цитату народного депутата Володимира В'ятровича і розтиражували її в контексті того, що нібито українські дипломати зобов'язані розповсюджувати бандерівську версію історії України у країнах глобального Півдня, Африки і Латинської Америки.

Також ми писали, що Росія поширює дезінформацію, що Румунія нібито готується до захоплення українських територій, тому прокладає нову автомагістраль до кордону з Україною. Йдеться про анексію нібито двох західних областей. 

Харків
вбивство
фейки
росіяни
Україна
окупанти
ТЦК та СП

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