Как повлияет прекращение огня на мобилизацию — объяснение юриста

Военные учения новобранцев. Фото: Reuters

Военный юрист Тарас Боровский заявил, что даже в случае временного прекращения огня на 30 дней правовой режим военного положения в Украине будет оставаться в силе. Поэтому не прекратят мобилизацию и другие ограничения.

Об этом Тарас Боровский заявил в эфире Ранок.LIVE.

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По его словам, такая пауза в боевых действиях не повлияет на ключевые аспекты военного времени, в частности на мобилизацию и ограничения выезда за границу для военнообязанных.

"Если мы говорим о таком локальном событии, как прекращение огня на 30 дней, то убежден, что действие правового режима военного положения не будет, скажем, отменено или каким-то образом изменено.Если это прекращение огня затянется дольше и в этот момент уже будет подходить к завершению правовой режим военного положения, все равно его действие будет продолжаться и военнослужащие будут находиться на позициях, будет определенная перегруппировка войск, будет определенная инвентаризация, скажем, имеющейся техники, силы, средств и так далее", — сказал в эфире Боровский.

Юрист также пояснил, что в случае временного перемирия произойдет перегруппировка войск, инвентаризация техники и ресурсов, однако это не будет означать ослабление оборонной готовности.

"Однако какого-то ослабления в плане той же самой мобилизации, ослабления в плане разрешения или снятия запрета на выезд за границу для военнообязанных не произойдет в течение этого прекращения огня", — пояснил военный юрист.

Напомним, по результатам встречи США и Украины в Саудовской Аравии там заговорили о прекращении огня на 30 дней.

Впоследствии такую инициативу прокомментировал Владимир Зеленский и объяснил почему готов решиться на такой шаг.

Некоторые российские источники, которые приближены к Владимиру Путину, заявили, что он скептически относится к 30-дневному режиму тишины.

Впоследствии данное предложение официально прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.