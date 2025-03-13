Як вплине припинення вогню на мобілізацію — пояснення юриста

Військові навчання новобранців. Фото: Reuters

Військовий юрист Тарас Боровський заявив, що навіть у разі тимчасового припинення вогню на 30 днів правовий режим воєнного стану в Україні залишатиметься чинним. Відтак не припинять мобілізацію та інші обмеження.

Про це Тарас Боровський заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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За його словами, така пауза в бойових діях не вплине на ключові аспекти воєнного часу, зокрема на мобілізацію та обмеження виїзду за кордон для військовозобов’язаних.

"Якщо ми говоримо про таку локальну подію, як припинення вогню на 30 днів, то переконаний, що дія правового режиму воєнного стану не буде, скажімо, скасована або якимось чином змінена. Якщо це припинення вогню затягнеться надовше і в цей момент вже буде підходити до завершення правовий режим воєнного стану, все одно його дія буде продовжуватися і військовослужбовці будуть знаходитись на позиціях, буде певне перегрупування військ, буде певна інвентаризація, скажімо, наявної техніки, сили, засобів і так далі", — сказав в ефірі Боровський.

Юрист також пояснив, що у разі тимчасового перемир’я відбудеться перегрупування військ, інвентаризація техніки та ресурсів, однак це не означатиме ослаблення оборонної готовності.

"Однак якогось послаблення в плані тої ж самої мобілізації, послаблення в плані дозволу чи зняття заборони на виїзд за кордон для військовозобов'язаних не відбудеться протягом цього припинення вогню", — пояснив військовий юрист.

Нагадаємо, за результатами зустрічі США та України у Саудівській Аравії там заговорили про припинення вогню на 30 днів.

Згодом таку ініціативу прокоментував Володимир Зеленський та пояснив чому готовий наважитися на такий крок.

Деякі російські джерела, які наближені до Володимира Путіна, заявили, що він скептично ставиться до 30-денного режиму тиші.

Згодом дану пропозицію офіційно прокоментував речник Путіна Дмитро Пєсков.