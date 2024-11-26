Электронная ВВК в 2025 - как будет работать новая система учета военнообязанных

Проверка зрения на медосмотре. Фото: УНИАН

На 2025 год запланирована интеграция системы "Оберіг" с электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ). Это фактически станет электронной военно-врачебной комиссией (ВВК).

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет 24 канал.

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Каждый военнообязанный будет проходить ежегодный скрининг в своем медицинском заведении. Данные обследования будут вноситься в ЭСОЗ, будут подтверждаться цифровой подписью семейного врача и сохраняться в системе.

Если у пациента нет хронических заболеваний или жалоб, то фиксируется рекомендация о пригодности к службе. В случае жалоб предусмотрены дополнительные обследования.

Также будут вноситься антропометрические показатели: рост, вес, окружность грудной клетки и т.д. Все эти данные автоматически поступают в ВВК, а там, в свою очередь, работники будут выполнять арбитраж.

Черногоренко также отметила, что военные врачи смогут просматривать рекомендации семейного врача и самостоятельно определять пригодность или непригодность к службе.

Кроме того, они будут оценивать, в каких военных специальностях может служить человек, например, как разведчик или водолаз.

Все данные будут сохранены в электронном виде и подтверждены цифровыми подписями.

Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили кому из людей с инвалидностью нужно снова пройти ВВК. Также мы рассказывали о том, почему ограниченно пригодные должны снова появиться в ТЦК и СП.