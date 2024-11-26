Електронна ВЛК у 2025 — як працюватиме нова система обліку військовозобов’язаних

Перевірка зору на медогляді. Фото: УНІАН

На 2025 рік заплановано інтеграцію системи "Оберіг" з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ). Це фактично стане електронною військово-лікарською комісією (ВЛК).

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, пише 24 канал.

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Кожен військовозобов’язаний проходитиме щорічний скринінг у своєму медичному закладі. Дані обстеження вноситимуться до ЕСОЗ, підтверджуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в системі.

Якщо у пацієнта немає хронічних захворювань чи скарг, фіксується рекомендація про придатність до служби. У разі скарг передбачено додаткові обстеження.

Також вноситимуться антропометричні показники: зріст, вага, окружність грудної клітки тощо. Усі ці дані автоматично надходять до ВЛК, а там, своєю чергою, працівники виконуватимуть арбітраж.

Черногоренко також зазначила, що військові лікарі зможуть переглядати рекомендації сімейного лікаря та самостійно визначати придатність чи непридатність до служби.

Крім того, вони оцінюватимуть, у яких саме військових спеціальностях може служити людина, наприклад, як розвідник чи водолаз.

Усі дані будуть збережені в електронному вигляді та підтверджені цифровими підписами.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, кому з людей з інвалідністю потрібно знову пройти ВЛК. Також ми розповідали про те, чому обмежено придатні мають знову з'явитися в ТЦК та СП.