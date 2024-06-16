Сохраняется ли рабочее место и должность после мобилизации — ответ управления Гоструда

Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels

За мобилизованным работником сохраняется рабочее место и должность. Речь идет о периоде до конца военного положения в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда в Facebook.

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Рабочее место после мобилизации

В управлении Гоструда отметили, что частью третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины с изменениями предусмотрено, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность

"Вместе с тем, трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника)", — говорится в сообщении.

Пост Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда. Фото: скриншот

Напомним, после получения повестки военнообязанный должен явиться в указанное время в ТЦК и СП. Есть несколько причин, которые могут оправдать неявку. Сюда относятся стихийные бедствия, состояние здоровья, военные действия и смерть близкого родственника.

Также Кабмин перечислил некоторые должности, для которых комиссия ТЦК не рассматривает вопрос отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации. Соответственно, такие лица тоже не будут проходить ВВК.