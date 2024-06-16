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В управлінні Держпраці відповіли на питання щодо збереження робочого місця за мобілізованим

16 червня 2024 15:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чи зберігається робоче місце та посада після мобілізації — відповідь управління Держпраці
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За мобілізованим працівником зберігається робоче місце та посада. Йдеться про період до кінця воєнного стану в Україні.

Про це повідомила пресслужба Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці у Facebook. 

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Робоче місце після мобілізації

В управління Держпраці зазначили, що частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України зі змінами передбачено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада.

"Разом з тим, трудові відносини з працівником, призваним на військову службу, можуть бути припинені за бажанням працівника або за угодою сторін (на підставі заяви працівника)", — йдеться у повідомленні.

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Допис Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці. Фото: скриншот

Нагадаємо, після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися у зазначений час до ТЦК та СП. Існує декілька причин, які можуть виправдати неявку. Сюди відносяться стихійні лиха, стан здоров'я, військові дії та смерть близького родича.

Також Кабмін перерахував певні посади, для яких комісія ТЦК не розглядає питання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідно, такі особи також не будуть проходити ВЛК.

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Україна
мобілізація
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