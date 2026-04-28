В войске автоматизируют учет имущества: есть специальная программа

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В войске автоматизируют учет имущества вещевой службы. Услуга доступна в специальной компьютерной программе "Скриня". Сейчас к ней уже подключили почти 40 подразделений, среди которых есть и боевые бригады.

Об этом 17 апреля сообщил Киевский областной ТЦК и СП.

Автоматический учет имущества в армии

Переход на программу "Скриня" в воинских частях начался в начале текущего года. Ежемесячно к ней будут подключаться около 50 воинских частей, а их персонал будет проходить соответствующее обучение.

Что доступно в программе "Скриня":

цифровой учет имущества на складе и подразделениях воинской части;

автоматическое формирование первичных документов на получение имущества;

ведение книг и карточек учета в электронном виде;

оперативная аналитика и отчеты.

"Вместо бумажных журналов и бесконечных Excel-таблиц считанные минуты на оформление вещевого аттестата бойца и несколько кликов", — отметили в региональном военкомате.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины писал, что производители могут подать заявку на опытные испытания вещевого обеспечения для ВСУ. Услуга доступна на платформе "Партнер Минобороны". Комплексная экспертиза определит, соответствуют ли предоставленные материалы потребностям войска.

