У війську автоматизують облік майна: є спеціальна програма

У війську автоматизують облік майна речового служби. Послуга доступна у спеціальній комп'ютерній програмі "Скриня". Наразі до неї вже підключили майже 40 підрозділів, серед яких є й бойові бригади.

Про це 17 квітня повідомив Київський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Автоматичний облік майна у війську

Перехід на програму "Скриня" у військових частинах розпочався на початку поточного року. Щомісяця до неї підключатимуться близько 50 військових частин, а їхній персонал проходитиме відповідне навчання.

Що доступне у програмі "Скриня":

цифровий облік майна на складі та підрозділах військової частини;

автоматичне формування первинних документів на отримання майна;

ведення книг та карток обліку в електронному вигляді;

оперативна аналітика та звіти.

"Замість паперових журналів та нескінченних Excel‑таблиць лічені хвилини на оформлення речового атестата бійця та кілька кліків", — зазначили в регіональному військкоматі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що виробники можуть подати заявку на дослідні випробування речового забезпечення для ЗСУ. Послуга доступна на платформі "Партнер Міноборони". Комплексна експертиза визначить, чи відповідають надані матеріали потребам війська.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що військове майно відтепер списуватимуть більш простим шляхом. Акти технічного складу та складні розрахунки зносу скасували. Завдяки таким змінам військовослужбовці зможуть зекономити час і не відволікатися від виконання основних завдань.