Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація У війську автоматизують облік майна: є спеціальна програма

У війську автоматизують облік майна: є спеціальна програма

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 06:30
У війську автоматизують облік майна: є спеціальна програма
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У війську автоматизують облік майна речового служби. Послуга доступна у спеціальній комп'ютерній програмі "Скриня". Наразі до неї вже підключили майже 40 підрозділів, серед яких є й бойові бригади.

Про це 17 квітня повідомив Київський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Автоматичний облік майна у війську 

Перехід на програму "Скриня" у військових частинах розпочався на початку поточного року. Щомісяця до неї підключатимуться близько 50 військових частин, а їхній персонал проходитиме відповідне навчання.

Що доступне у програмі "Скриня":

  • цифровий облік майна на складі та підрозділах військової частини;
  • автоматичне формування первинних документів на отримання майна;
  • ведення книг та карток обліку в електронному вигляді;
  • оперативна аналітика та звіти.

"Замість паперових журналів та нескінченних Excel‑таблиць лічені хвилини на оформлення речового атестата бійця та кілька кліків", — зазначили в регіональному військкоматі

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що виробники можуть подати заявку на дослідні випробування речового забезпечення для ЗСУ. Послуга доступна на платформі "Партнер Міноборони". Комплексна експертиза визначить, чи відповідають надані матеріали потребам війська.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що військове майно відтепер списуватимуть більш простим шляхом. Акти технічного складу та складні розрахунки зносу скасували. Завдяки таким змінам військовослужбовці зможуть зекономити час і не відволікатися від виконання основних завдань.

армія майно комп'ютери
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації