Силам обороны Украины нужны специалисты по СМИ, видеооператоры и дизайнеры

Военный корреспондент и оператор. Фото иллюстративное: womeninmedia.com.au

В рядах Сил обороны Украины требуются специалисты гражданских профессий, в частности журналисты, видеооператоры, дизайнеры и контент-мейкеры. На специальном сайте армии разместили около сотни таких вакансий. Армия ищет специалистов, умеющих работать с текстами, создавать видео, графику и вести страницы в социальных сетях.

Об этом 16 сентября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто нужен в коммуникационных подразделениях

Коммуникационные подразделения приглашают на службу сотрудников по нескольким ключевым направлениям. В сфере текстов и медиа ждут журналистов, копирайтеров и медиаспециалистов. Для работы с фото и видео нужны фотографы, видеографы, операторы и монтажеры. В сфере цифровых коммуникаций понадобятся SMM-специалисты, контент-менеджеры и TikTok-креаторы. Создавать визуальный контент будут помогать графические и моушн-дизайнеры. Также открыты офицерские должности в группах коммуникаций и вакансии для специалистов по мониторингу новостей.

Базовый контракт действует два года. Заключить его могут как гражданские лица, так и действующие военные, желающие сменить место службы. По истечении срока контракта боец получит отсрочку не менее чем на шесть месяцев.

Зарплата будет зависеть от рода войск и места службы: минимальная — 30 тысяч гривен, максимальная — 120 тысяч гривен.

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Ранее Новини.LIVE сообщал о заявлении, которое сделал по поводу мобилизации посол Украины в Великобритании, экс-командующий ВСУ Валерий Залужный. Бывший главнокомандующий считает, что мобилизационный процесс зашел в тупик. Причиной такого развития событий, по его мнению, является применение советских методов и стратегий.



Также Новини.LIVE со ссылкой на Politeka писал, что аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации. Правда, некоторым мужчинам ТЦК может ее не предоставить. Речь идет о тех, кто поступил в аспирантуру в зарубежном вузе.