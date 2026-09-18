Силам оборони України потрібні медійники, відеооператори та дизайнери

Військові кореспондент і оператор. Фото ілюстративне: womeninmedia.com.au

У лавах Сил оборони України потрібні представники цивільних спеціальностей, зокрема журналісти, відеооператори, дизайнери та творці контенту. На спеціальному сайті армії є близько сотні таких вакансій. Армія шукає фахівців, які вміють працювати з текстами, створювати відео, графіку та вести сторінки в соціальних мережах.

Про 16 вересня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто потрібен у комунікаційних підрозділах

Комунікаційні підрозділи запрошують на службу працівників за кількома ключовими напрямками. У сфері текстів і медіа чекають на журналістів, копірайтерів і медіафахівців. Для роботи із фото й відео потрібні фотографи, відеографи, оператори та монтажери. У цифрових комунікаціях знадобляться SMM-фахівці, контент-менеджери та TikTok-кріейтори. Створювати візуальний контент допомагатимуть графічні й моушн-дизайнери. Також відкриті офіцерські посади у групах комунікацій і вакансії для спеціалістів із моніторингу новин.

Базовий контракт діє два роки. Укласти його можуть як цивільні люди, так і чинні військові, які хочуть змінити місце служби. Після закінчення контракту боєць отримає відстрочку щонайменше на шість місяців.

Зарплата залежатиме від роду військ і місця служби: мінімальна — 30 тисяч гривень, максимальна — 120 тисяч гривень.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв про заяву, яку зробив щодо мобілізації посол України у Великій Британії, екскомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Колишній головнокомандувач вважає, що мобілізаційний процес зайшов у глухий кут. Причиною такого розвитку подій, на його думку, є застосування радянських методів і стратегій.



Також Новини.LIVE з посиланням на Politeka писав, що аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації. Щоправда, декому з чоловіків ТЦК може її не надати. Йдеться про тих, хто вступив на аспірантуру в іноземному виші.