В ВСУ не учли диплом: можно потребовать пересчет выплат

Украинские военнослужащие. Фото: 102-я бригада ТрО

Военнослужащие ВСУ имеют право на все возможные выплаты, предоставляемые во время военной службы. Это, в частности, и доплата за высшее образование. Однако для того, чтобы получить недополученные выплаты, одного лишь диплома о высшем образовании будет недостаточно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Денежное обеспечение в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение полноценного денежного обеспечения. Это право закреплено в соответствующих законах и не может быть нарушено.

Денежное обеспечение военнослужащих делится на несколько частей. Это, с одной стороны, основные выплаты, с другой, выплаты, которые являются дополнительными.

Среди дополнительных выплат также есть различные варианты. Это могут быть как постоянные, ежемесячные выплаты, так и одноразовые.

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Высшее образование должно быть учтено, но одного диплома недостаточно

К юристам обратился гражданин, проходящий военную службу в ВСУ. Он рассказал, что во время пребывания на курсах переподготовки и повышения квалификации в Академии Сухопутных войск имени Сагайдачного ему не зачли факт наличия высшего образования и не начислили соответствующие выплаты.

Военнослужащий поинтересовался, может ли он получить эти средства в результате перерасчета денежного обеспечения за предыдущие месяцы. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Для денежного обеспечения первичными основаниями являются не "наличие диплома в личном деле", а штат, приказы о назначении/зачислении, приказы об установлении выплат, приказ о присвоении звания, денежный аттестат или справка о денежных выплатах".

Таким образом, подчеркнул Айвазян, перерасчет выплат вполне реален. Но, добавил адвокат, нужны соответствующие приказы и справки: "Итак, основание для перерасчета может быть, если, например, вам ошибочно начисляли не как офицеру/слушателю с офицерским званием, применили неправильный тарифный разряд, не учли оклад по званию младшего лейтенанта, выслугу, надбавку за особенности прохождения службы, премию или неправильно оформили денежный аттестат".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что народный депутат заявила о возможном отсрочке повышения зарплат в ВСУ.

Народный депутат Нина Южанина заявила, что повышение зарплат военным вряд ли будет реализовано с 1 июля. По ее мнению, скорее всего, этот вопрос отложат до сентября.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, от чего зависит сумма выплат за ранения и кому из военных откажут.

После полученного ранения большинство военных интересует информация о положенной денежной помощи. Но не все знают, что сама по себе травма не является основанием для автоматических выплат. Прежде всего учитываются состояние здоровья и заключения врачей.