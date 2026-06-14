В ЗСУ не врахували диплом: можна вимагати перерахунок виплат

Українські військовослужбовці. Фото: 102 ОБр ТрО

Військовослужбовці ЗСУ мають право на усі можливі виплати, які надаються під час військової служби. Це, зокрема, і доплата за вищу освіту. Але для того, аби перерахувати недоотримані виплати, самого лише диплома про вищу освіту буде недостатньо.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Грошове забезпечення в ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання повноцінного грошового забезпечення. Це право закріплене у відповідних законах і не може бути порушене.

Грошове забезпечення військовослужбовців поділяється на кілька частин. Це, з одного боку, основні виплати, з іншого, виплати, які є додатковими.

Серед додаткових виплат також є різні варіанти. Це можуть бути як постійні, щомісячні виплати, так і одноразові.

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Вища освіта має бути врахована, але диплома не вистачить

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в ЗСУ. Він розповів, що під час перебування на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації в Академії Сухопутних військ імені Сагайдачного йому не зарахували факт наявності вищої освіти і не нарахували відповідні виплати.

Військовослужбовець поцікавився, чи може він отримати ці кошти внаслідок перерахунку грошового забезпечення за попередні місяці. Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Для грошового забезпечення первинними підставами є не "наявність диплома в особовій справі", а штат, накази про призначення/зарахування, накази про встановлення виплат, наказ про присвоєння звання, грошовий атестат або довідка про грошові виплати".

Таким чином, підкреслив Айвазян, перерахунок виплат є цілком реальним. Але, додав адвокат, потрібні відповідні накази і довідки: "Отже, підстава для перерахунку може бути, якщо, наприклад, Вам помилково рахували не як офіцеру/слухачу з офіцерським званням, застосували неправильний тарифний розряд, не врахували оклад за званням молодшого лейтенанта, вислугу, надбавку за особливості проходження служби, премію або неправильно оформили грошовий атестат".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що нардепка заявила про можливе відтермінування підвищення зарплат в ЗСУ.

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що підвищення зарплат військовим навряд чи буде реалізовано з 1 липня. На її думку, скоріше за все, це питання відкладуть до вересня.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, від чого залежить сума виплат за поранення та кому з військових відмовлять.

Після отриманого поранення більшість військових цікавить інформація про належну грошову допомогу. Але не всі знають, що сама по собі травма не є підставою для автоматичних виплат. Насамперед зважають на стан здоров'я та висновки лікарів.