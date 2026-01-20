Какие преимущества имеют те, кто добровольно вступает в ряды защитников Украины

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Evgeniy Maloletka / AP

Люди, которые добровольно вступают в армию, имеют ряд преимуществ. В частности, они могут выбирать род войск, специальность и конкретную бригаду. У тех, кто попадает в войско в рамках мобилизации после получения повестки, такого права нет.

Об этом говорится в материале издания "Фарватер. Схід".

Преимущества для добровольцев

Государство позволяет гражданам получать за добровольную службу финансовое вознаграждение. В частности, с февраля прошлого года действует проект "Контракт 18–24": молодежь, которая ранее не служила может в течение года пройти службу и получить за это миллион гривен. Ежемесячное денежное обеспечение составит до 120 тысяч гривен. Размер выплат будет зависеть от того, какие задачи будет выполнять воин и где он будет служить. После завершения контракта ветеран получит право выезжать за границу и в течение года не будет подлежать мобилизации.

Также в прошлом году разрешили присоединяться к армии по контракту гражданам в возрасте 60+. Даже те, кто уже не относится к категории призывников, могут служить, если пригодны по состоянию здоровья, имеют боевой опыт или являются специалистами, которых не хватает в армии. Для оформления контракта нужно обратиться к командиру, чтобы тот выдал направление на ВВК и согласовал зачисление с Генштабом. Также можно обратиться в ТЦК и СП.

Напомним, в конце декабря прошлого года на фронте погиб 28-летний польский доброволец Кацпер "Француз" Басс. Он получил тяжелые ранения.

Также мы сообщали об ухудшении ситуации с белорусскими добровольцами, которые воюют на стороне Украины. После расторжения контракта военные теряют легальные основания на пребывание в Украине, а вернуться домой не могут, потому что там их будет ждать тюрьма.