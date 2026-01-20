Відео
Головна Мобілізація До ЗСУ за власним бажанням — які переваги в добровольців

До ЗСУ за власним бажанням — які переваги в добровольців

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 04:30
Які переваги мають ті, хто добровільно долучається до лав захисників України
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Evgeniy Maloletka / AP

Люди, які добровільно вступають до війська, мають низку переваг. Зокрема, вони можуть обирати рід військ, спеціальність і конкретну бригаду. У тих, хто потрапляє до війська в рамках мобілізації після отримання повістки, такого права немає.

Про це йдеться в матеріалі видання "Фарватер. Схід".

Читайте також:

Переваги для добровольців

Держава дозволяє громадянам отримувати за добровільну службу фінансову винагороду. Зокрема, від лютого минулого року діє проєкт "Контракт 18–24": молодь, яка раніше не служила може впродовж року пройти службу й отримати за це мільйон гривень. Щомісячне грошове забезпечення становитиме до 120 тисяч гривень. Розмір виплат залежатиме від того, які завдання виконуватиме воїн та де він служитиме. Після завершення контракту ветеран отримає право виїжджати за кордон і протягом року не підлягатиме мобілізації.

Також тогоріч дозволили долучатися до війська за контрактом громадянам віком 60+. Навіть ті, хто вже не належить до категорії призовників, можуть служити, якщо придатні за станом здоров'я, мають бойовий досвід чи є спеціалістами, яких бракує у війську. Для оформлення контракту потрібно звернутися до командира, аби той видав направлення на ВЛК і погодив зарахування з Генштабом. Також можна звернутися до ТЦК та СП.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року на фронті загинув 28-річний польський доброволець Кацпер "Француз" Басс. Він зазнав важких поранень. 

Також ми повідомляли про погіршення ситуації з білоруськими добровольцями, які воюють на боці України. Після розірвання контракту військові втрачають легальні підстави на перебування в Україні, а повернутися додому не можуть, бо там на них чекатиме в'язниця.

армія мобілізація добровольці контракт військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
