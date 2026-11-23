Рекрутер сидит за компьютером в кабинете. Фото иллюстративное: УНИАН

Украинские воинские подразделения все активнее соревнуются за людей, желающих поступить на военную службу. Число рекрутинговых команд растет, однако желающих служить не становится больше. Вакансий в армии уже больше, чем кандидатов, а с наступлением холодов количество желающих вступить в ВСУ традиционно уменьшается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Эспресо".

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Конкуренция между подразделениями ВСУ

По словам рекрутера 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Василия Дзесы, через рекрутинговое отделение подразделение уже пополнили сотни военнослужащих. Однако количество людей, самостоятельно принимающих решение вступить в армию, остается примерно на одном уровне.

"Кроме того, мы находимся на конкурентном рынке. Сейчас есть много подразделений, которые занимаются рекрутингом, все занимаются рекрутингом. И каждое из них может запускать различные кампании. И иногда у нас могут быть провалы из-за того, что, например, ССО запустило кампанию", — рассказал Василий Дзеса.

Он пояснил, что подразделения фактически соревнуются за одних и тех же кандидатов. По его оценке, предложений о службе уже больше, чем людей, готовых ими воспользоваться.

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Когда желающих служить становится меньше

На количество обращений в рекрутинговые центры влияет и время года. В бригаде заметили, что зимой набор замедляется, тогда как весной и после лета люди чаще принимают решение о службе.

"Людей всегда становится меньше, когда начинаются холода. Никто не хочет проходить службу зимой, когда холодно. И эту тенденцию мы наблюдаем из года в год. Больше людей осенью, после лета, когда они немного отдохнули и решили, что уже пора, и весной", — отметил Василий Дзеса.

В то же время рекрутер подчеркнул, что сезонностью невозможно объяснить всю ситуацию. Главная проблема заключается в том, что количество подразделений, ищущих новобранцев, увеличивается, а общее количество желающих поступить на военную службу не растет.

Ранее юрист объяснил, как военнообязанные могут самостоятельно выбрать подразделение ВСУ. Он посоветовал заранее найти вакансию и пройти дистанционное собеседование с представителями воинской части. После успешного отбора кандидат может получить рекомендательное письмо от командира.

Также в бригаде "Азов" рассказали о наборе добровольцев на боевые и небоевые должности. Кандидаты могут выбрать направление службы в соответствии со своими навыками и опытом. После подачи заявки рекрутеры проводят собеседование и объясняют условия работы в подразделении.

Кроме того, в Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили правила базовой общевойсковой подготовки. Для Сухопутных войск она длится 51 сутки и является обязательной для мобилизованных и контрактников. Перед началом обучения новобранцы проходят дополнительный медосмотр и получают снаряжение.