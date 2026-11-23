Рекрутерка сидить за комп'ютером у кабінеті. Фото ілюстративне: УНІАН

Українські військові підрозділи дедалі активніше конкурують за людей, які хочуть долучитися до армії. Кількість рекрутингових команд зростає, проте охочих служити більше не стає. Вакансій у війську вже більше, ніж кандидатів, а з настанням холодів кількість охочих долучитися до ЗСУ традиційно зменшується.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Еспресо.

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Конкуренція між підрозділами ЗСУ

За словами рекрутера 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Василя Дзеси, через рекрутингове відділення підрозділ уже поповнили сотні військовослужбовців. Однак кількість людей, які самостійно вирішують долучитися до війська, залишається приблизно на одному рівні.

"Ми ще, крім того, на конкурентному ринку. Зараз є багато підрозділів, які займаються рекрутингом, всі займаються рекрутингом. І кожен з них може запускати різні кампанії. І подекуди ми можемо мати провал через те, що, наприклад, ССО запустило кампанію", — розповів Василь Дзеса.

Він пояснив, що підрозділи фактично змагаються за тих самих кандидатів. За його оцінкою, пропозицій служби вже більше, ніж людей, готових ними скористатися.

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Коли охочих служити меншає

На кількість звернень до рекрутингових центрів впливає і пора року. У бригаді помітили, що взимку набір сповільнюється, тоді як навесні та після літа люди частіше ухвалюють рішення про службу.

"Менше людей завжди в момент, коли починаються холоди. Ніхто не хоче відбувати свою службу, коли зима, коли холодно. І це вже прямо з року в рік ми бачимо цю тенденцію. Більше людей восени, після літа, коли трохи відпочили і прийняли рішення, що вже пора, і весною", — зазначив Василь Дзеса.

Водночас рекрутер наголосив, що сезонністю неможливо пояснити всю ситуацію. Головна проблема полягає в тому, що кількість підрозділів, які шукають новобранців, збільшується, а загальна кількість охочих долучитися до війська не зростає.

Раніше юрист пояснив, як військовозобов'язані можуть самостійно обрати підрозділ ЗСУ. Він порадив заздалегідь знайти вакансію та пройти дистанційну співбесіду з представниками військової частини. Після успішного відбору кандидат може отримати рекомендаційний лист від командира.

Також у бригаді "Азов" розповіли про набір добровольців на бойові та небойові посади. Кандидати можуть обрати напрям служби відповідно до своїх навичок і досвіду. Після подання заявки рекрутери проводять співбесіду та пояснюють умови роботи в підрозділі.

Крім того, у Харківському обласному ТЦК та СП пояснили правила базової загальновійськової підготовки. Для Сухопутних військ вона триває 51 добу та є обов'язковою для мобілізованих і контрактників. Перед початком навчання новобранці проходять додатковий медогляд і отримують спорядження.

