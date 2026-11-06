Зал заседаний Раховского районного суда Закарпатской области. Фото иллюстративное: court.gov.ua

В Закарпатье суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он отказался ехать в воинскую часть, объясняя это религиозными убеждениями, и просил заменить военную службу гражданской. Суд признал, что даже искренняя вера не освобождает от обязанности проходить службу во время мобилизации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Раховского районного суда Закарпатской области, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

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Отказался от призыва

По данным суда, мужчина переехал в Закарпатье после начала полномасштабного вторжения. В мае 2024 года он прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе. В декабре того же года военнообязанному вручили повестку об отправке в воинскую часть. Однако он отказался ее подписывать и принимать, объяснив, что является членом религиозной организации Свидетелей Иеговы.

Мужчина заявил, что его вера запрещает носить оружие, военную форму и выполнять приказы командования. В то же время он не отказывался от выполнения обязанностей перед государством и просил разрешить ему проходить альтернативную гражданскую службу. В суде обвиняемый рассказал, что принадлежит к религиозной общине с 2021 года. Он также помогал переселенцам с поиском жилья и перевозкой гуманитарной помощи.

Какое решение принял суд

В ходе рассмотрения дела мужчина не признал свою вину. Он настаивал, что не пытался уклониться от мобилизации, а лишь хотел воспользоваться правом на свободу вероисповедания. Суд установил, что мужчина был годен к военной службе, получил повестку о призыве и знал об уголовной ответственности за отказ.

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В приговоре судья сослался на решение Верховного Суда от 27 октября 2025 года. Согласно ему, религиозные убеждения не освобождают от мобилизации во время военного положения. В то же время такие убеждения должны учитываться при прохождении службы, в частности в отношении приказов, связанных с применением оружия. Суд также отметил, что закон об альтернативной службе предусматривает её в качестве замены срочной военной службы, но не устанавливает возможности такой замены во время мобилизации.

Какое наказание получил мужчина

Прокурор просил назначить обвиняемому четыре года лишения свободы. Сам мужчина и его адвокат настаивали на оправдании. Суд учел, что у обвиняемого ранее не было судимостей, он имел положительные характеристики и воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначили три года лишения свободы без освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком.

Новини.LIVE писали о мужчине из Винницкой области, который не явился по повестке на отправку в воинскую часть. Впоследствии его мобилизовали, а после службы освободили как отца троих несовершеннолетних детей. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и приговорил его к трем годам лишения свободы. При этом осужденного освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

Также Новини.LIVE рассказывали о работнике предприятия "Оболонь", который пытался через суд отменить свою мобилизацию. Мужчина ссылался на информацию об отсрочке в приложении "Резерв+". Однако суд установил, что на момент призыва работодатель уже аннулировал его бронь в государственном реестре. Поэтому в удовлетворении иска было отказано.

Ранее Новини.LIVE объясняли порядок оформления отсрочек от мобилизации. Большинство из них продлеваются автоматически, а заявления можно подавать через приложение "Резерв+". Для тех, кто не может воспользоваться электронной услугой, предусмотрено обращение в ЦНАП. При этом документы на отсрочку военнообязанный должен подавать лично.