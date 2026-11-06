Судова зала Рахівського районного суду Закарпатської області. Фото ілюстративне: court.gov.ua

На Закарпатті суд засудив чоловіка до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації. Він відмовився їхати до військової частини, пояснюючи це релігійними переконаннями, та просив замінити службу на цивільну. Суд визнав, що навіть щира віра не звільняє від обов'язку проходити службу під час мобілізації.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок Рахівського районного суду Закарпатської області, оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Відмовився від призову

За даними суду, чоловік переїхав на Закарпаття після початку повномасштабного вторгнення. У травні 2024 року він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. У грудні того ж року військовозобов'язаному вручили повістку на відправлення до військової частини. Однак він відмовився її підписувати та отримувати, пояснивши, що належить до релігійної організації Свідків Єгови.

Чоловік заявив, що його віра забороняє носити зброю, військову форму та виконувати накази командування. Водночас він не відмовлявся від виконання обов'язків перед державою і просив дозволити йому проходити альтернативну цивільну службу. У суді обвинувачений розповів, що належить до релігійної громади з 2021 року. Він також допомагав переселенцям із пошуком житла та перевезенням гуманітарної допомоги.

Що вирішив суд

Під час розгляду справи чоловік не визнав провини. Він наполягав, що не намагався ухилитися від мобілізації, а лише хотів скористатися правом на свободу віросповідання. Суд встановив, що чоловік був придатним до військової служби, отримав виклик на відправлення та знав про кримінальну відповідальність за відмову.

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У вироку суддя послався на рішення Верховного Суду від 27 жовтня 2025 року. Згідно з ним, релігійні переконання не звільняють від мобілізації під час воєнного стану. Водночас такі переконання мають враховувати під час проходження служби, зокрема щодо наказів, пов'язаних із використанням зброї. Суд також зазначив, що закон про альтернативну службу передбачає її як заміну строкової військової служби, але не встановлює можливості такої заміни під час мобілізації.

Яке покарання отримав чоловік

Прокурор просив призначити обвинуваченому чотири роки позбавлення волі. Сам чоловік та його адвокат наполягали на виправданні. Суд врахував, що обвинувачений раніше не мав судимостей, позитивно характеризувався та виховує двох неповнолітніх дітей. Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначили три роки позбавлення волі без звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Новини.LIVE писали про чоловіка на Вінниччині, який не з'явився за повісткою на відправлення до військової частини. Згодом його мобілізували, а після служби звільнили як батька трьох неповнолітніх дітей. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки позбавлення волі. Водночас засудженого звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

Також Новини.LIVE розповідали про працівника підприємства "Оболонь", який намагався через суд скасувати свою мобілізацію. Чоловік посилався на інформацію про відстрочку в застосунку "Резерв+". Однак суд встановив, що на момент призову роботодавець уже анулював його бронювання в державному реєстрі. Тому в задоволенні позову відмовили.

Раніше Новини.LIVE пояснювали порядок оформлення відстрочок від мобілізації. Більшість із них продовжують автоматично, а заяви можна подавати через застосунок "Резерв+". Для тих, хто не може скористатися електронною послугою, передбачене звернення до ЦНАПу. При цьому документи на відстрочку військовозобов'язаний має подавати особисто.