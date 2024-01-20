В Запорожье увеличили количество групп ТЦК, разносящих повестки по квартирам

Работники ТЦК и СП стучат в дверь квартиры. Фото: Армия Inform

В Запорожье увеличили количество групп из работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые ходят по квартирам, чтобы вручить повестки военнообязанным. При этом во избежание конфликтных ситуаций с военными по квартирам ходят и представители городского совета.

Об этом рассказал первый заместитель городского головы Александр Власюк в комментарии ТСН.

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Работники ТЦК и СП ходят по квартирам

Пока известно, что инициатива чиновников городского совета вместе с представителями ТЦК ходить по квартирам в Запорожье дала свои первые результаты.

Власюк рассказал, что в городе увеличено количество групп, работающих в направлении оповещения населения. Представители ТЦК в ходе таких обходов выписывают не боевые повестки, а те, по которым мужчина обязан уточнить учетные сведения в ТЦК.

В Запорожье действуют 28 групп ТЦК и СП

"В соответствии с решением исполнительного комитета мы сначала сформировали 15 рабочих групп, а по состоянию на сейчас их уже 28. Представители городского совета работают вместе с работниками ТЦК в семи районах города", — рассказал Власюк.

Власюк добавил, что, начиная с 29 ноября, работники ТЦК и представители городского совета вместе обошли более 25 тысяч адресов горожан.

"Помимо этого, теперь наши совместные группы выходят работать и на улицах", — добавил он.

Также он добавил, что уже утвержден график работы.

"Работаем с понедельника по пятницу, но планируем еще и в субботу", — уточняет чиновник.

Горожане не понимают, как проходит мобилизация

По словам Власюка, в преддверии изменений в мобилизационном законодательстве горожане откровенно говорят, что не понимают того, как мобилизация будет проходить дальше.

"Процесс оповещения в городе проходит спокойно, готовимся к запланированным изменениям в законодательстве", — говорит Власюк.

Власюк также подчеркнул, что именно повестки выдают представители ТЦК, а работники городского совета присутствуют ради того, чтобы нивелировать возможные конфликты.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, призывают в армию. Мобилизация и военное положение продлены до 14 февраля 2024 года.

Напомним, Верховная Рада готовит законопроект об изменениях в проведении мобилизации в Украине. Он предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, прохождением военной службы и военного учета. Так, планируется разрешить вручать повестки новым способом — публично.