В Запоріжжі збільшили кількість груп ТЦК, які розносять повістки по квартирах

Працівники ТЦК та СП стукають у двері квартири. Фото: Армія Inform

В Запоріжжі збільшили кількість груп з працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які ходять по квартирах, щоб вручити повістки військовозобов'язаним. При цьому задля уникнення конфліктних ситуацій з військовими по квартирах ходять і представники міської ради.

Про це розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк у коментарі ТСН.

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Працівники ТЦК та СП ходять по квартирах

Наразі відомо, що інціатива посадовців міської ради разом з представниками ТЦК ходити по квартирах в Запоріжжі дала свої перші результати.

Власюк розповів, що в місті збільшено кількість груп, які працюють в напрямку оповіщення населення. Представники ТЦК під час таких обходів виписують не бойові повістки, а ті, за якими чоловік зобов'яний уточнити облікові відомості в ТЦК.

В Запоріжжі діє 28 груп ТЦК та СП

"Відповідно до рішення виконавчого комітету, ми спочатку сформували 15 робочих груп, а станом на зараз їх вже 28. Представники міської ради працюють разом з працівниками ТЦК в семи районах міста", — розповів Власюк.

Власюк додав, що, починаючи з 29 листопада, праціники ТЦК і представники міської ради разом обійшли більше як 25 тисяч адрес містян.

"Крім цього, тепер наші спільні групи виходять працювати і на вулицях", — додав він.

Також він додав, що вже є затверджений графік роботи.

"Працюємо з понеділка по п’ятницю, але плануємо ще і в суботу", — уточнює посадовець.

Містяни не розуміють, як проходить мобілізація

За словами Власюка, напередодні змін в мобілізаційному законодавстві містяни відверто кажуть, що не розуміють того, як мобілізація відбуватиметься далі.

"Процес оповіщення в місті проходить спокійно, готуємось до запланованих змін в законодавстві", — каже Власюк.

Власюк також наголосив, що повістки видають саме представники ТЦК, а працівники міської ради присутні заради того, щоб нівелювати можливі конфлікти.

Раніше ми повідомляли, що в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, призивають до армії. Наразі мобілізація та воєнний стан продовжені до 14 лютого 2024 року.

Нагадаємо, Верховна Рада готує законопроєкт про зміни в проведенні мобілізації в Україні. Він передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів, пов’язаних з удосконаленням питань мобілізації, проходженням військової служби та військового обліку. Так, планується дозволити вручати повістки у новий спосіб — публічно.