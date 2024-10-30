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В Житомире судили мужчину — не пошел в ТЦК из-за больных зубов

30 октября 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Мужчина получил три года лишения свободы в Житомире из-за уклонения от службы
Стоматолог лечит зубы. Иллюстративное фото: pixels.com
Виктория Козырь - редактор

В Житомире мужчину осудили за уклонение от мобилизации после получения повестки. Он настаивал, что мог бы явиться в ТЦК, если бы имел возможность вылечить зубы.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным суда, на медкомиссии в ТЦК мужчину сочли годным к военной службе. После медкомиссии он получил повестку, но так и не пришел в пункт сбора в назначенное время.

На судебном заседании житель Житомира отметил, что имел претензии к ВЛК. Утверждал, что врачи не осматривали его, а только ставили "печати о пригодности к мобилизации". Подсудимый сказал, что испытывает проблемы с зубами, но стоматолог "только посмеялась над ним".

Мужчина настаивал, что если бы ему предоставили возможность решить проблемы с зубами, он бы, возможно, не уклонялся бы от мобилизации.

Опрошенные в качестве свидетелей стоматолог и глава медкомиссии сказали, что никто не смеялся над обвиняемым и весомых оснований для отсрочки от службы у него нет. Кроме того, мужчина не отвечал на звонки из ТЦК и не обращался по поводу отсрочки.

Что решил суд

Приняв во внимание материалы дела, суд признал жителя Житомира виновным по статье 336 УК. Суд назначил ему три года лишения свободы.

Напомним, ТЦК отказал мужчине в предоставлении отсрочки, несмотря на то, что на его иждивении находились трое и более детей. Бывший военнослужащий обратился с иском в суд.

Также в Чернигове местного жителя, пытавшегося избежать мобилизации из-за перелома ключицы, суд привлек к ответственности.

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