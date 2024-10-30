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В Житомирі судили чоловіка — не пішов до ТЦК через хворі зуби

30 жовтня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чоловік отримав три роки позбавлення волі в Житомирі через те, що ухилився від служби
Стоматолог лікує зуби. Ілюстративне фото: pixels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Житомирі чоловіка засудили за ухилення від мобілізації після отримання повістки. Він наполягав, що міг би з'явитися до ТЦК, якби мав можливість вилікувати зуби. 

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними суду, на медкомісії у ТЦК чоловіка визнали придатним до військової служби. Після медкомісії він отримав повістку, але так і не прийшов до пункту збору в призначений час.

На судовому засіданні мешканець Житомира зауважив, що мав претензії до ВЛК. Стверджував, що лікарі не оглядали його, а лише ставили "печатки про придатність до мобілізації". Підсудний сказав, що має проблеми із зубами, але стоматолог "тільки посміялася з нього".

Чоловік наполягав, що якби йому надали можливість вирішити проблеми із зубами, то він би, можливо, не ухилявся б від мобілізації. 

Опитані у якості свідків стоматолог та голова медкомісії сказали, що ніхто не сміявся з обвинуваченого і вагомих підстав для відстрочки від служби у нього немає. Крім того, чоловік не відповідав на дзвінки з ТЦК і жодним чином не звертався про відстрочку. 

Що вирішив суд

Взявши до уваги матеріали справи суд визнав мешканця Житомира винним за статтею 336 КК. Суд призначив йому три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, ТЦК відмовив чоловіку в наданні відстрочки, попри те, що на його утриманні перебувало троє та більше дітей. Колишній військовослужбовець звернувся з позовом до суду.

Також у Чернігові місцевого жителя, який намагався уникнути мобілізації через перелом ключиці, суд притягнув до відповідальності.

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