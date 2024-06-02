ВСУ возмущены методами военной подготовки в Украине — детали

Бойцы 41 бригады во время учений. Фото: Ed Ram/The Washington Post

Полевые командиры ВСУ подвергли критике украинские учебные центры боевой подготовки. По словам бойцов, им уже сейчас приходится посвящать недели обучению новичков базовым навыкам ведения боя, поскольку большинство из них прибывают почти не готовыми к боестолкновениям.

Об этом сообщает The Washington Post .

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Украинские солдаты во время учебной зачистки траншей. Источник: Ed Ram/The Washington Post

Издание отмечает, что для того, чтобы немедленно направить больше войск на поле боя, главком ВСУ Александр Сырский направил ранее охранявших мосты и другую инфраструктуру в тылу людей на линию боестолкновений. Но их боевая подготовка, как заявили бойцы американским журналистам, далека от идеальной.

"У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать пистолет. Мы здесь просто тратим много времени на базовую подготовку. Если, не дай Бог, произойдет прорыв под Часовым Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, они могут там просто умереть", — рассказал 28-летний заместитель командира батальона 93 ОМБр с позывным "Шмидт".

Украинские солдаты на обучающих стрельбах. Ed Ram/The Washington Post

В то же время, по словам одного из командиров одного из украинских учебных центров, там не хватает боеприпасов советского образца, поскольку их берегут для фронта, в результате чего новобранцы не получают никакого опыта боевых стрельб.

"В учебных центрах нет гранат для метания, и в учебном центре нет патронов для гранатометов. У нас нет надлежащей системы обучения. Нужно, чтобы сами инструкторы учились у инструкторов НАТО, чтобы сократить стандартную двухмесячную базовую подготовку до месяца", — сказал он на правах анонимности.

Люди обычно немотивированы

Военнообязанный в рекрутинговом центре. Источник: Ed Ram/The Washington Post

Ситуацию усугубляет еще и качество новобранцев, пишет издание. По словам рекрутера одного из воюющих на востоке подразделений, некоторых новобранцев считают физически здоровыми, несмотря на то, что им более 50 лет и у них проблемы с коленями и спиной. В результате они не способны выполнить армейские нормативы. Такая же ситуация и с молодыми, которые тоже имеют хронические заболевания.

"Есть ребята, которым просто смотришь в глаза, и понимаешь, что он колеблется. Ему нужен толчок. Ему нужна уверенность в своем оружии, уверенность в том, что мы его не бросим, и он будет бороться. А есть те, кто сразу говорит:"Я не буду воевать". Конечно, вы пытаетесь их не брать. Но опять же: у нас в армии так устроено, что отдел кадров тебе говорит: "Ничего, надо его брать, он здоров", — говорит боец.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за мобилизации в Украине возник большой дефицит кадров, который постепенно становится основной проблемой для предприятий.

В то же время, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности нардеп Ирина Фриз рассказала, что насильственные действия работников ТЦК в отношении украинских граждан могут расцениваться как уголовные действия.