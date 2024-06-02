ЗСУ обурені методами військової підготовки в Україні — деталі

Бійці 41 бригади під час навчань. Фото: Ed Ram/The Washington Post

Польові командири ЗСУ розкритикували українські навчальні центри бойової підготовки. Зі слів бійців, їм вже зараз доводиться присвячувати тижні навчанню новачків базовим навичкам ведення бою, оскільки більшість з них прибувають майже не готові до боєзіткнень.

Про це повідомляє The Washington Post.

Читайте також:

ЗСУ незадоволені військовою підготовкою в Україні

Українські солдати під час навчальної зачистки траншей. Джерело: Ed Ram/The Washington Post

Видання зауважує, що для того, аби негайно направити більше військ на поле бою, головком ЗСУ Олександр Сирський направив людей, які раніше охороняли мости та іншу інфраструктуру в тилу, на лінію боєзіткнень. Але їхня бойова підготовка, як заявили бійці американським журналістам, далека від ідеальної.

"У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати та зібрати пістолет. Ми тут просто витрачаємо багато часу на базову підготовку. Якщо, не дай боже, відбудеться прорив під Часовим Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, вони можуть там просто померти", — розповів 28-річний заступник командира батальйону 93 ОМБр на псевдо "Шмідт".

Українські солдати на навчальних стрільбах. Ed Ram/The Washington Post

Водночас за словами одного з командирів одного з українських навчальних центрів, там не вистачає боєприпасів радянського зразка, оскільки їх бережуть для фронту, в результаті чого новобранців не отримують ніякого досвіду бойових стрільб.

"У навчальних центрах немає гранат для метання, і в навчальному центрі немає набоїв для гранатометів. У нас немає належної системи навчання. Потрібно аби самі інструктори навчалися в інструкторів НАТО, щоб скоротити стандартну двомісячну базову підготовку до місяця", — сказав він на правах анонімності.

Люди зазвичай демотивовані

Військовозобовязаний в рекрутинговому центрі. Джерело: Ed Ram/The Washington Post

Ситуацію погіршує ще й якість новобранців, пише видання. За словами рекрутера одного з підрозділів, які воюють на сході, деяких новобранців рахують фізично здоровими, попри те, що їм понад 50 років і вони мають проблеми з колінами та спиною, в результаті чого вони не здатні виконати армійські нормативи. Така само ситуація і з молодими, які теж мають хронічні захворювання.

"Є хлопці, яким просто дивишся в очі, й розумієш, що він вагається. Йому потрібен поштовх. Йому потрібна впевненість у своїй зброї, впевненість у тому, що ми його не кинемо, і він боротиметься. А є ті, хто відразу говорить: "Я не буду воювати". Звичайно, ви намагаєтесь їх не брати. Але знову ж таки у нас в армії так влаштовано, що відділ кадрів тобі каже: "Нічого, треба його брати, він здоровий", — каже боєць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через мобілізацію в Україні виник великий дефіцит кадрів, який поступово стає основною проблемою для підприємств.

Водночас член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, нардеп Ірина Фріз розповіла, що насильницькі дії працівників ТЦК у відношенні до українських громадян можуть розцінюватись як кримінальні дії.