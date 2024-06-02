Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В ЗСУ розкритикували методи підготовки мобілізованих в українських навчальних центрах arrow

В ЗСУ розкритикували методи підготовки мобілізованих в українських навчальних центрах

2 червня 2024 16:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
ЗСУ обурені методами військової підготовки в Україні — деталі
Бійці 41 бригади під час навчань. Фото: Ed Ram/The Washington Post
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Польові командири ЗСУ розкритикували українські навчальні центри бойової підготовки. Зі слів бійців, їм вже зараз доводиться присвячувати тижні навчанню новачків базовим навичкам ведення бою, оскільки більшість з них прибувають майже не готові до боєзіткнень.

Про це повідомляє The Washington Post

Читайте також:

ЗСУ незадоволені військовою підготовкою в Україні

зсу критика мобілізації
Українські солдати під час навчальної зачистки траншей. Джерело: Ed Ram/The Washington Post

Видання зауважує, що для того, аби негайно направити більше військ на поле бою, головком ЗСУ Олександр Сирський направив людей, які раніше охороняли мости та іншу інфраструктуру в тилу, на лінію боєзіткнень. Але їхня бойова підготовка, як заявили бійці американським журналістам, далека від ідеальної.

"У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати та зібрати пістолет. Ми тут просто витрачаємо багато часу на базову підготовку. Якщо, не дай боже, відбудеться прорив під Часовим Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, вони можуть там просто померти", — розповів 28-річний заступник командира батальйону 93 ОМБр на псевдо "Шмідт".

зсу мобілізація
Українські солдати на навчальних стрільбах. Ed Ram/The Washington Post

Водночас за словами одного з командирів одного з українських навчальних центрів, там не вистачає боєприпасів радянського зразка, оскільки їх бережуть для фронту, в результаті чого новобранців не отримують ніякого досвіду бойових стрільб.

"У навчальних центрах немає гранат для метання, і в навчальному центрі немає набоїв для гранатометів. У нас немає належної системи навчання. Потрібно аби самі інструктори навчалися в інструкторів НАТО, щоб скоротити стандартну двомісячну базову підготовку до місяця", — сказав він на правах анонімності.

Люди зазвичай демотивовані 

В ЗСУ розкритикували методи підготовки мобілізованих в українських навчальних центрах - фото 3
Військовозобовязаний в рекрутинговому центрі. Джерело: Ed Ram/The Washington Post

Ситуацію погіршує ще й якість новобранців, пише видання. За словами рекрутера одного з підрозділів, які воюють на сході, деяких новобранців рахують фізично здоровими, попри те, що їм понад 50 років і вони мають проблеми з колінами та спиною, в результаті чого вони не здатні виконати армійські нормативи. Така само ситуація і з молодими, які теж мають хронічні захворювання.

"Є хлопці, яким просто дивишся в очі, й розумієш, що він вагається. Йому потрібен поштовх. Йому потрібна впевненість у своїй зброї, впевненість у тому, що ми його не кинемо, і він боротиметься. А є ті, хто відразу говорить: "Я не буду воювати". Звичайно, ви намагаєтесь їх не брати. Але знову ж таки у нас в армії так влаштовано, що відділ кадрів тобі каже: "Нічого, треба його брати, він здоровий", — каже боєць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через мобілізацію в Україні виник великий дефіцит кадрів, який поступово стає основною проблемою для підприємств.

Водночас член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, нардеп Ірина Фріз розповіла, що насильницькі дії працівників ТЦК у відношенні до українських громадян можуть розцінюватись як кримінальні дії.

Україна
мобілізація
військова підготовка
війна в Україні
Рекрутинг
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном