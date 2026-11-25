Вакцинация военнослужащего. Фото: Министерство обороны Украины

В Вооруженных Силах Украины началась ежегодная вакцинация против гриппа. В настоящее время первыми вакцину получат военнослужащие в учебных центрах и медики. В центры будут выезжать мобильные бригады Медицинских сил, а бойцы других подразделений могут заказать вакцину через медика своей части.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Как военным вакцинироваться от гриппа во время войны

Чтобы бойцам не приходилось покидать службу и искать больницу, Медицинские силы ВСУ запустили выездные бригады профилактической вакцинации. На первом этапе защиту получают медицинский персонал и личный состав учебных центров, а впоследствии иммунизация охватит остальных военнослужащих.

"Мы понимаем, что военнослужащие не всегда имеют возможность самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы сделать прививку. Поэтому Медицинскими силами сформированы мобильные бригады по проведению профилактических прививок. Они готовы выезжать в учебные центры, на полигоны и в другие места, где находятся наши военные", — пояснил командующий Медицинскими силами ВСУ полковник медицинской службы Константин Гуменюк.

Изоляторы на время тревог и телемедицина в учебных центрах

Подготовка учебных центров к холодному сезону не ограничивается одними прививками. Министерство обороны совместно с Командованием Медицинских сил и Генеральным штабом уже работает над тем, чтобы во время воздушной тревоги бойцы с инфекциями не находились в одном укрытии со здоровыми.

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Для этого планируется оборудовать защищенные помещения или перенести изоляторы для инфекционных больных в более безопасные места.

Также планируется технически укрепить медицинские подразделения в учебных центрах. Там готовятся развернуть телемедицинские комплексы и обучить медиков работе с ними, чтобы быстрее оценивать состояние бойцов с симптомами острых респираторных инфекций и своевременно выявлять осложнения, в частности пневмонию.

Как вакцинироваться в своей части и как долго действует защита от болезни

Сделать прививку можно не только в учебных центрах, но и во время службы в других подразделениях. Военному нужно обратиться к медику своего подразделения, который поможет все организовать совместно с медицинской службой и командованием.

Далее воинская часть рассчитывает, сколько доз потребуется, и направляет заявку в военно-медицинский клинический центр (ВМКЦ) своего региона. Центр собирает заказы от всех частей, планирует расходы в рамках имеющегося бюджета и закупает препарат.

Когда вакцина поступает, ВМКЦ уведомляет часть и согласовывает дату. В дальнейшем прививки проводят медики центра, доставляя препарат в часть или приезжая туда мобильной бригадой.

В учебных центрах график выездов мобильных бригад зависит от расписания занятий, готовности самих военнослужащих пройти вакцинацию, обстановки в плане безопасности и наличия вакцин на региональных складах.

При этом сделать прививку можно в любое время в течение эпидемического сезона. Обычно он длится с октября по май. Иммунитет вырабатывается за 10–14 дней, и одного укола хватает на весь период опасности.

В Министерстве обороны подчеркивают, что решение о вакцинации важно как для тех, кто постоянно служит в учебных центрах, так и для тех, кто прибыл туда на подготовку, а поддержка близких играет здесь заметную роль.

"Призываю военнослужащих учебных центров — постоянный и временный личный состав — вакцинироваться! Если у вас есть вопросы или опасения, обратитесь к врачу, он объяснит, как проходит вакцинация, и предоставит необходимую информацию. Также прошу семьи военнослужащих: поговорите со своими близкими о вакцинации, объясните, почему она важна, и поддержите их в этом решении", — обратилась заместитель министра обороны Украины Любовь Галан.

Новини.LIVE сообщали, что для военных и участников боевых действий действуют отдельные финансовые и социальные гарантии. В частности, закон защищает военнослужащих и их родных от давления коллекторов в случае наличия непогашенных кредитов, а для части военных предусмотрены также льготы в отношении процентов и штрафов по кредитам.

Кроме того, в декабре 2026 года участники боевых действий смогут оплачивать жилье и коммунальные услуги со скидкой 75%. Государство частично покрывает расходы на свет, газ, воду, тепло и вывоз мусора, хотя скидка распространяется только на потребление в пределах установленных норм.