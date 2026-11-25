Вакцинація військового. Фото: Міністерство оборони України

У Збройних Силах України стартувала щорічна вакцинація проти грипу. Наразі першими щеплення отримають військові в навчальних центрах і медики. До центрів виїжджатимуть мобільні бригади Медичних сил, а бійці інших підрозділів можуть замовити вакцину через медика своєї частини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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Як військовим вакцинуватися від грипу під час війни

Щоб бійцям не доводилося залишати службу й шукати лікарню, Медичні сили ЗСУ запустили виїзні бригади профілактичних щеплень. На першому етапі захист отримують медичний персонал та особовий склад навчальних центрів, а згодом імунізація охопить решту військовослужбовців.

"Ми розуміємо, що військовослужбовці не завжди мають можливість самостійно дістатися до медичного закладу, щоб зробити щеплення. Тому Медичними силами сформовано мобільні бригади з проведення профілактичних щеплень. Вони готові виїжджати до навчальних центрів, на полігони та в інші місця, де перебувають наші військові", — пояснив командувач Медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.

Ізолятори на час тривог і телемедицина в навчальних центрах

Підготовка навчальних центрів до холодного сезону не обмежується самими уколами. Міністерство оборони разом із Командуванням Медичних сил і Генеральним штабом уже працює над тим, щоб під час повітряної тривоги бійці з інфекціями не сиділи в одному укритті зі здоровими.

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Для цього планують облаштувати захищені приміщення або перенести ізолятори для інфекційних хворих у безпечніші місця.

Також планується технічно посилити медичні підрозділи у навчальних центрах. Там готуються розгорнути телемедичні комплекси та навчити медиків працювати з ними, аби швидше оцінювати стан бійців із симптомами гострих респіраторних інфекцій і вчасно виявляти ускладнення, зокрема пневмонію.

Як вакцинуватися у своїй частині та скільки триває захист від хвороби

Отримати щеплення можна не лише в навчальних центрах, а й під час служби в інших підрозділах. Військовому треба звернутися до медика свого підрозділу, який допоможе все організувати разом із медичною службою та командуванням.

Далі військова частина рахує, скільки доз потрібно, і передає заявку до військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) свого регіону. Центр збирає замовлення від усіх частин, планує витрати в межах наявного бюджету та закуповує препарат.

Коли вакцина надходить, ВМКЦ сповіщає частину й узгоджує дату. Надалі щеплення проводять медики центру, привозячи препарат у частину або приїжджаючи туди мобільною бригадою.

У навчальних центрах графік виїздів мобільних бригад залежить від розкладу занять, готовності самих військових вакцинуватися, безпекової обстановки та наявності вакцин на регіональних складах.

При цьому встигнути зробити щеплення можна будь-коли протягом епідемічного сезону. Зазвичай він триває з жовтня до травня. Захист виробляється за 10–14 днів, і одного уколу вистачає на весь період небезпеки.

У Міністерстві оборони наголошують, що рішення про щеплення важливе і для тих, хто постійно служить у навчальних центрах, і для тих, хто прибув туди на підготовку, а підтримка близьких відіграє тут помітну роль.

"Закликаю військовослужбовців навчальних центрів – постійний і перемінний особовий склад – вакцинуйтесь! Якщо маєте запитання чи побоювання, зверніться до медика, він пояснить, як відбувається щеплення та надасть необхідну інформацію. Також прошу родини військовослужбовців: поговоріть зі своїми близькими про вакцинацію, поясніть, чому вона важлива, і підтримайте їх у цьому рішенні", — звернулася заступниця Міністра оборони України Любов Галан.

Новини.LIVE повідомляли, що для військових та учасників бойових дій діють окремі фінансові й соціальні гарантії. Зокрема, захисників та їхніх рідних закон захищає від тиску колекторів, якщо є непогашені позики, а для частини військових передбачені ще й пільги щодо відсотків та штрафів за кредитами.

Окрім того, у грудні 2026 року учасники бойових дій можуть оплачувати житло та комуналку зі знижкою 75%. Держава частково покриває витрати на світло, газ, воду, тепло і вивезення сміття, хоча знижка поширюється лише на споживання в межах визначених норм.