Насколько упали темпы мобилизации — комментарий Вениславского

Народный депутат Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Снизился ли в Украине темп мобилизации из-за увеличения количества забронированных от призыва военнообязанных. По мнению народного депутата Федора Вениславского, в целом снижение темпов мобилизации несущественно.

Об этом Федор Вениславский сообщил в интервью "Громадському".

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Снижение мобилизации в Украине

Член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский заметил снижение темпов мобилизации. По мнению депутата, факторов, которые на это повлияли, много, и среди них рост количества забронированных.

"Граждане обновили военно-учетные персональные данные, и активную часть из них можно было бы мобилизовать, но если сравнить даже с весной этого года, количество забронированных у нас стремительно возросло. И это также является одним из факторов снижения темпов мобилизации", — сказал депутат.

Однако в целом Вениславский считает, что снижение темпов мобилизации в целом несущественно.

Напомним, 8 октября Кабинет Министров Украины принял протокольное решение, которым частично остановил действие критериев для бронирования до 15 ноября 2024 года.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине планируют провести проверку предприятий, получивших от органов местного самоуправления статус критических. Аудит будет проходить под наблюдением военных.