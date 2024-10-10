Наскільки впали темпи мобілізації — коментар Веніславського

Народний депутат Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Чи знизився в Україні темп мобілізації через збільшення кількості заброньованих від призову військовозобов'язаних. На думку народного депутата Федора Веніславського, загалом зниження темпів мобілізації несуттєве.

Про це Федір Веніславський повідомив в інтерв'ю "Громадське".

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Член парламентського комітету з нацбезпеки Федір Веніславський помітив зниження темпів мобілізації. На думку депутата, факторів, які на це вплинули, багато, і серед них — зростання кількості заброньованих.

"Громадяни оновили військово-облікові персональні дані, і активну частину з них можна було б мобілізувати, але, якщо порівняти навіть із весною цього року, кількість заброньованих у нас стрімко зросла. І це також є одним із чинників зниження темпів мобілізації", — сказав депутат.

Проте загалом Веніславський вважає, що загалом зниження темпів мобілізації несуттєве.

Нагадаємо, 8 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив протокольне рішення, яким частково зупинив дію критеріїв для бронювання до 15 листопада 2024 року.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують провести перевірку підприємств, які отримали від органів місцевого самоврядування статус критичних. Аудит відбуватиметься під наглядом військових.