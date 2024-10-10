Наскільки впали темпи мобілізації — коментар Веніславського

Веніславський оцінив, на скільки в Україні впав темп мобілізації
Чи знизився в Україні темп мобілізації через збільшення кількості заброньованих від призову військовозобов'язаних. На думку народного депутата Федора Веніславського, загалом зниження темпів мобілізації несуттєве.
Про це Федір Веніславський повідомив в інтерв'ю "Громадське".
Зниження мобілізації в Україні
Член парламентського комітету з нацбезпеки Федір Веніславський помітив зниження темпів мобілізації. На думку депутата, факторів, які на це вплинули, багато, і серед них — зростання кількості заброньованих.
"Громадяни оновили військово-облікові персональні дані, і активну частину з них можна було б мобілізувати, але, якщо порівняти навіть із весною цього року, кількість заброньованих у нас стрімко зросла. І це також є одним із чинників зниження темпів мобілізації", — сказав депутат.
Проте загалом Веніславський вважає, що загалом зниження темпів мобілізації несуттєве.
Нагадаємо, 8 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив протокольне рішення, яким частково зупинив дію критеріїв для бронювання до 15 листопада 2024 року.
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