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Вениславский ответил, возможна ли демобилизация бойцов ВСУ

14 ноября 2023 05:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вениславский ответил, возможна ли демобилизация бойцов ВСУ
Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский прокомментировал вопрос демобилизации военных, сражающихся еще с начала полномасштабного вторжения. По его словам, государство работает над тем, чтобы у бойцов была возможность отдыха.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Вениславский о демобилизации

"К большому сожалению, Украина находится в состоянии полномасштабной неспровоцированной войны, которую ведет Российская Федерация. Мы должны понимать, что сейчас эта война идет, по большому счету, за сохранение украинской государственности, Украины как нации. Вопрос общей или частичной демобилизации тех, кто отслужил полтора года во время ведения боевых действий вряд ли будет в ближайшее время принято. Надо понимать, что это очень существенные риски для нашего государства в целом", — заявил Вениславский.

Он считает, что о демобилизации могут говорить только политики, "не совсем ответственно относящиеся к государству".

"Но в целом комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Офис президента работают над тем, чтобы военные имели возможность для передышки. Такие механизмы предусмотрены, происходят плановые ротации. Нельзя сказать, что одно подразделение воюет на передке без передышки, они отводятся для отдыха", — добавил Вениславский.

Напомним, что недавно петиция, созданная украинцами относительно демобилизации военных после 18 месяцев службы, набрала более 25 тысяч голосов. Теперь его должен рассмотреть Президент.

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