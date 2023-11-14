Веніславський відповів, чи можлива демобілізація бійців ЗСУ

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський прокоментував питання демобілізації військових, що воюють ще з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, держава працює над тим, щоб бійці мали можливість відпочинку.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

Веніславський про демобілізацію

"На превеликий жаль, Україна перебуває у стані повномасштабної неспровокованої війни, яку веде Російська Федерація. Ми повинні розуміти, що зараз ця війна йде, за великим рахунком, за збереження української державності, України як нації. Питання загальної або часткової демобілізації тих, хто відслужив півтора року під час ведення бойових дій, навряд чи буде найближчим часом ухвалено. Треба розуміти, що це дуже суттєві ризики для нашої держави загалом", — заявив Веніславський.

Він вважає, що про демобілізацію можуть говорити лише політики, які "не зовсім відповідально ставляться до держави".

"Але загалом комітет з питань національної безпеки, оборони й розвідки, Офіс президента працюють над тим, щоб військові мали можливість для перепочинку. Такі механізми передбачені, відбуваються планові ротації. Не можна сказати, що один підрозділ воює на передку без передишки, вони відводяться для відпочинку", — додав Веніславський.

Нагадаємо, що нещодавно петиція, яку створили українці щодо демобілізації військових після 18 місяців служби, набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Президент.