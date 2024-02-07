Верещук призвала прекратить рейды ТЦК по спортзалам и блокпостам

Вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: УНИАН

Вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что работники ТЦК и СП должны прекратить проводить рейды в маршрутках, спортзалах, на блокпостах в городах и других местах, которые не соответствуют этой процедуре.

Об этом она написала в среду, 7 февраля, в своем Telegram.

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"Что касается мобилизации. Я не являюсь профильным министром, но замечу следующее: надо уже прекращать репрессивные флешмобы в исполнении работников ТЦК: в маршрутках, спортзалах, на блокпостах в городах и т.д. Так и еще иногда с применением силы к гражданским. Все это, мягко говоря, не очень способствует мобилизации", — подчеркнула политик.

По ее словам, чтобы победить врага, в Украине нужно проводить мобилизацию, однако если не будет правильно настроен военный учет и его цифровизация, то мобилизация может сорваться.

"Да, не все могут воевать на передовой. Но каждый может найти свое место в силах обороны. Главное, чтобы люди чувствовали справедливость и достоинство. Когда правила одни для всех и когда государство обращается с уважением, мобилизация будет работать. Это несомненно", — уверена Верещук.

Скриншот сообщения из Telegram Ирины Верещук

Скандалы с рейдами ТЦК в Одессе

В Одессе 6 февраля произошел конфликт между работником ТЦК и пассажиром призывного возраста. Случилось это из-за того, что мужчина отказался выходить из маршрутки и предоставлять документы для проверки.

Также в Одессе работники ТЦК устроили рейд в электропоезде. Прямо в электричке военкомы раздавали повестки.