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Верещук закликала припинити рейди ТЦК по спортзалах та блокпостах

7 лютого 2024 12:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Верещук закликала припинити рейди ТЦК по спортзалах та блокпостах
Віце-прем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Віце-прем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що працівники ТЦК та СП повинні припинити проводити рейди в маршрутках, спортзалах, на блокпостах у містах та інших місцях, які не є відповідними до цієї процедури. 

Про це вона написала в середу, 7 лютого, у своєму Telegram.

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"Стосовно мобілізації. Я не є профільним міністром, але зауважу наступне: треба вже припиняти репресивні флешмоби у виконанні працівників ТЦК: у маршрутках, спортзалах, на блокпостах у містах тощо. Та й ще іноді із застосуванням сили до цивільних. Все це, мʼяко кажучи, не дуже сприяє мобілізації", — наголосила політик.

За її словами, аби перемогти ворога, в Україні потрібно проводити мобілізацію, проте якщо не буде правильно налаштовано військовий облік та його цифровізація, то мобілізація може зірватися. 

"Так, не всі можуть воювати на передовій. Але, кожен може знайти своє місце в силах оборони. Головне, щоб люди відчували справедливість і гідність. Коли правила одні для всіх і коли держава поводиться з повагою, мобілізація працюватиме. Це безсумнівно", — впевнена Верещук.

заклик Верещук до ТЦК не проводити рейди
Скриншот допису з Telegram Ірини Верещук

Скандали з рейдами ТЦК в Одесі

В Одесі 6 лютого стався конфлікт між працівником ТЦК і пасажиром призовного віку. Сталося це через те, що чоловік відмовився виходити з маршрутки і надавати документи для перевірки.

Також в Одесі працівники ТЦК влаштували рейд в електропоїзді. Просто в електричці воєнкоми роздавали повістки.

росія
Ірина Верещук
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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