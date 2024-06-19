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Верховная Рада одобрила правку о бронировании членов "клуба белого бизнеса", — Гетманцев

19 июня 2024 04:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Члены "клуба белого бизнеса" получат экономическое бронирование — решение Верховной Рады
Голосование в Верховной Раде. Фото иллюстративное: sud.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Во вторник, 18 июня, Верховная Рада внесла поправки в закон о "клубе белого бизнеса". Это документ об экономическом бронировании для предпринимателей.

Об этом в интервью Forbes рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Что известно о правках к закону о "клубе белого бизнеса"

Закон о клубе белого бизнеса предусматривает введение перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

Депутаты поддержали правки, рекомендующие Кабмину внести изменения в Порядок бронирования военнообязанных и ввести автоматическое бронирование налогоплательщикам из "клуба белого бизнеса". Количество забронированных составит четверть от всех военнообязанных работников.

По словам Гетманцева, пока это только рекомендация, а не введение бронирования. Депутат отметил, что "правительству дали пас — теперь ждут ответа". Также он добавил, что бронирование членов "клуба белого бизнеса" не является альтернативой экономическому бронированию. Это не основная, а дополнительная опция. По состоянию на 18 июня в парламенте есть три законопроекта об экономическом бронировании. Правка к закону о "клубе белого бизнеса" на них никоим образом не влияет.

Ранее нардеп Дмитрий Наталуха объяснил подробности экономического бронирования от мобилизации. По его словам, за это владельцы бизнеса будут платить увеличенный военный налог — 20 тысяч гривен за одного человека.

Также мы сообщали, что критически важные предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации, однако для этого нужно предоставить определенный перечень документов.

мобилизация
бронирование
Верховная Рада
Даниил Гетманцев

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